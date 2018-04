Albenga. Riqualificazione, manutenzione e messa in sicurezza dei giochi nei parchi bimbi e aree verdi del Comune. Questa la decisione dell’amministrazione comunale Cangiano che ha deliberato un finanziamento (oneri inclusi) pari a 20.000 euro. Spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Riccardo Tomatis: “Il Comune di Albenga possiede una dotazione di parchi e aree verdi appositamente realizzati per soddisfare le esigenze motorie, di ricreazione e gioco dei cittadini e dei bambini in particolare”.

“Trattandosi di porzioni privilegiate di territorio, finalizzate ad arricchire e diversificare l’ambiente urbano, richiedono continue cure manutentive per poter svolgere le funzioni descritte quali la costante manutenzione delle attrezzature ludiche. Abbiamo deciso di intervenire e indetto una gara di appalto che consiste nella fornitura e posa di gomma antitrauma, la messa in sicurezza dei giochi esistenti con la fornitura e posa di pezzi di ricambio”.

Foto 2 di 2



“Il progetto ha per oggetto una serie di lavori straordinari e necessari a mantenere in sicurezza le attrezzature presenti nei parchi gioco bimbi siti nelle aree verdi di proprietà della città di Albenga” conclude il vice sindaco ingauno.

Questo l’elenco dei parchi e aree verdi interessate: Campochiesa regione Rapalline, Parco Peter Pan Via Dalmazia, Piazza Nante, Parco Cotta Via XXV Aprile, Piazza Europa, Asilo Campolau, Asilo Ester Siccardi, Parco Giochi Bastia, Via Valle d’Aosta (Dietro ai campi da tennis), Asilo Via Torino, Parco Giochi Campolau Vadino a fianco della tensostruttura e Piazza Enzo Tortora.