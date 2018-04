Albenga. Oltre 2.300 persone hanno affollato oggi piazza del Popolo e viale Martiri della Libertà e tutto il centro storico di Albenga per l’edizione 2018 di CorriAMO la Fionda, manifestazione podistica non competiva che fungerà da preludio all’attesissimo Premio Fionda di Legno che Antonio Ricci consegnerà domenica prossima a Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno in un gremitissimo Teatro Ambra.

Ospite d’onore il biker Vittorio Brumotti, che prima di dare il via alla competizione ha dato prova delle sue ben note abilità di freestyler compiendo alcune spettacolari evoluzioni “al di sopra” del patron dei Fieui di Caruggi Gino Rapa.

Al termine il popolare e coraggioso inviato di Striscia ha ricevuto lafiondina d’argento dei Fieui di Caruggi offerta da Igor Strazzoni dell’Osteria N° 6.

Ad allietare la corsa, a cui hanno preso parte atleti, famiglie con bambini, la banda folcloristica “Rumpe e Streppa” che ha accompagnato i partecipanti fino ai nastri di partenza di piazza del Popolo.

L’edizione 2018 di CorriAmo la Fionda servirà a finanziare il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale Gaslini di Genova, mediante l’acquisto di attrezzature sanitarie.