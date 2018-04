Albenga, nutrita partecipazione allo stage di karate shotokan tradizionale

Albenga. Oggi, domenica 29 aprile, presso la palestra Full Metal Club di Albenga, si è svolto lo stage di karate shotokan tradizionale. Erano presenti società da Liguria, Piemonte e Lombardia con oltre sessanta iscritti.

A condurre lo stage il sensei 8° dan Salvatore Orlando, seguito dai maestri Vincenzo Tripodi, referente regionale Asi Liguria Arti Marziali, Marco Leandri, referente regionale Asi Liguria per il karate, Salvatore Sacco, referente regionale Asi Piemonte, e, non per ultimi, Claudio Guietti, referente nazionale arbitri Asi, e la maestra Mary Testa.

Le associazioni partecipanti sono state Karate Sport Per Tutti di Albisola, Karate Albenga Shobukai, Tiger Val Susa e Full Metal Club settore karate.

Il maestro Tripodi non può che ritenersi soddisfatto dell’ottima riuscita dell’evento: sempre più numerosi gli iscritti alla presenza dell’insegnante Salvatore Orlando.

Il presidente della SSD Full Metal Club, Andrea Grazia, si complimenta con il settore karate e con il maestro Tripodi “per l’eccellente riuscita dello stage e dei corsi di formazione tenuti in questa palestra, per noi è un onore avere qui come insegnante e direttore tecnico il maestro 7° dan Vincenzo Tripodi”.