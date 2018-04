Albenga, massiccia operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri

Albenga. E’ di 157 persone controllate, 8 persone denunciate e decine di fermi e identificazioni il bilancio della massiccia operazione di controllo del territorio messa in atto questa mattina dai carabinieri della compagnia di Albenga con il supporto dell’elicottero Fiamma del 15^ nucleo elicotteri dei carabinieri di Villanova d’Albenga.

I militari hanno passato al setaccio numerosi centri di aggregazione e giardini pubblici. Sono state setacciate le zone circostanti piazza Berlinguer, via Milano, via Brescia, via del Roggetto (posta da giorni sotto la lente di ingrandimento in relazione ai recenti arresti per spaccio), i Giardini Nante. In viale Pontelungo è stato allestito un posto di blocco nel corso del quale sono state identificate decine di persone. Ancora, è stata controllata la stazione ferroviaria, le aree antistanti il centro giovani e il perimetro esterno delle scuole.

I risultati, anche oggi, non sono mancati, soprattutto per ciò che riguarda la repressione di reati in materia di spaccio di stupefacenti e di immigrazione. Due cittadini marocchini di 33 e 25 anni, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per possesso di hashish. Un torinese residente a Ceriale di 43 anni ed un marocchino di 34 anni, ambedue con precedenti penali, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Savona per possesso di coltelli il cui porto è vietato.

Altri quattro marocchini di 42, 31, 29 e 26 anni, tutti irregolari sul territorio italiano, sono stati rintracciati, denunciati ed inviati in Questura poiché colpiti da ordinanze di espulsione emesse dalle Questure di Savona e Catania.

Come detto, tutti i controlli sono stati monitorati dall’alto l’elicottero in forza al 15^ nucleo elicotteri carabinieri di Villanova d’Albenga, che ha avuto modo di documentare fotograficamente alcuni siti abbandonati, ruderi con giacigli di fortuna e cantieri edili dismessi in via Carloforte, nei pressi dell’ex cantiere dei Palazzi “Giallombardo”. I militari hanno effettuato verifiche ed accessi nell’ex stabilimento balneare militare di via Michelangelo a Vadino, in piazza XX settembre, sul Lungocenta Trento e Dante Alighieri supportate anche dall’alto dai monitor dell’elicottero Fiamma, che ha constatato l’assenza di bivacchi nel letto del fiume.

A seguito delle segnalazioni fatte pervenire da alcune mamme, e subito raccolte dai militari in uniforme che perlustravano la zona, stamattina militari in borghese hanno effettuato controlli in borghese bei giardini “Peter Pan”, dove negli ultimi giorni sono state notate persone sospette aggirarsi e bivaccare nei giardini pubblici e nelle aree limitrofe.

Sono state controllate anche sale giochi, circoli privati ed alcuni bar abitualmente frequentati da pregiudicati.

Numerosi controlli verranno effettuati anche nei prossimi giorni.