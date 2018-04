Albenga in lutto: si è spenta Cristina Bettarelli, vedova del luogotenente Pelusi

Albenga. Un altro grave lutto ha colpito la città di Albenga: si è spenta Cristina Bettarelli, vedova del compianto luogotenente dei carabinieri Fulvio Pelusi. La donna, che da mesi lottava contro un grave male, lascia una figlia di 13 anni, Francesca.

Cristina era malata da tempo, e a gennaio era stata ricoverata alla clinica San Michele. La situazione sembrava stazionaria, ma qualche giorno fa era stata trasferita all’ospedale Santa Corona per un peggioramento improvviso che l’ha strappata alla vita. È sempre stata circondata dall’affetto di amici, parenti e conoscenti e non è mai mancata la vicinanza dell’Arma.

La donna infatti era la vedova del luogotenente Pelusi, scomparso a sua volta tragicamente nella notte tra il 30 ed il 31 agosto 2016. Figura molto nota in città per la sua attività professionale, fu stroncato da un infarto a 50 anni mentre si trovava in vacanza in Umbria.

Tutta la redazione di IVG.it si unisce al dolore della figlia Francesca, dell’Arma dei Carabinieri e della Compagnia di Albenga.