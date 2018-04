Albenga, le minoranze: “La vendita della farmacia comunale revocata perché la delibera è sbagliata”

Albenga. “La delibera inerente la vendita della farmacia di via Dalmazia discussa e deliberata nella seduta consiliare del 15 febbraio 2018, ieri sera è stata revocata dal consiglio comunale in quanto sbagliata”. Così i consiglieri di minoranza di Forza Italia e Lega Nord, Eraldo Ciangherotti, Ginetta Perrone e Cristina Porro, in risposta alla nota diramata questa mattina dall’amministrazione comunale di Albenga.

“Un ufficio stampa, a Palazzo Civico, distratto e incapace di riportare i fatti così come si sono realmente svolti durante il consiglio comunale tenutosi ieri sera. O forse certi fatti sono stati scientemente omessi – osserva il centro-destra ingauno – La revoca è scaturita dalle contestazioni formalmente promosse dai consiglieri di Lega e Forza Italia i quali hanno rilevato dei vizi inaccettabili per dare seguito alla gara pubblica. Ed infatti la maggioranza, obtorto collo, non ha potuto fare altro che revocarla. E non va dimenticato che il lavoro dei consiglieri di minoranza ha già in precedenza scoperchiato un ammanco di circa 200 mila euro nella valutazione della prima perizia. Comprendiamo l’importanza di certi impegni e promesse elettorali, ma non a discapito delle casse comunali e contro l’interesse della collettività”.

“In merito, invece, alla richiesta di ripristino della ripresa televisiva del consiglio comunale, con corrisponde al vero che il partito democratico abbia respinto la mozione per far risparmiare l’ente comunale. Alla proposta di rinunciare ai propri gettoni di presenza ai consigli comunali e alla proporzionale parte di indennità degli assessori, presidente del consiglio e sindaco, hanno vigliaccamente declinato la proposta. Nonostante per noi fosse importante rendere i lavori del consiglio comunale universalmente accessibili, anche a coloro che sono svantaggiate nell’utilizzo di smartphone, per seguire lo streaming”.