Albenga. Si è tenuta questo pomeriggio l’inaugurazione della mostra “I Paesaggi Terrazzati nel Mondo”, allestita da Italia Nostra nelle sale di Palazzo Peloso Cepolla di Albenga.

“Il logo dei 70 pannelli della mostra sui paesaggi terrazzati è ‘Choosing the future’, infatti i terrazzamenti non sono solo un patrimonio del passato, frutto di un sapiente e titanico lavoro, ma anche una scelta per il futuro: una scelta che presuppone la salvaguardia del nostro territorio, preservandolo dall’abbandono e una scelta di valorizzazione di luoghi lontani dal mondo urbano ma possibili portatori di nuove iniziative e diversi modi di vivere”, ha dichiarato Giovanna Fazio, presidente di Italia Nostra Alassio.

Foto 2 di 2



“In questa occasione si capisce quanto rilevante sia l’entità del fenomeno, che vede la Liguria e l’Italia – 78 % di territorio collinare e montuoso – ai primi posti, ma si comprende anche come il fenomeno sia antichissimo e diffuso in Europa e in tutto il mondo, dal Perù alla Cina, con caratteristiche diverse ma con un’unica scelta di base: utilizzare anche i terreni più impervi. Difficile ora mantenere e valorizzare questo antico modo di coltivare ma è una scommessa che dobbiamo vincere per la stabilità idrogeologica del nostro territorio, per la biodiversità che conserva e la bellezza del paesaggio che lo compone”.

Contestualmente, c’è stato anche il taglio del nastro della mostra “La fatica delle donne. Italiane al lavoro dagli anni 30 agli anni 70” a cura dell’Associazione Donne in Campo.

Le mostre potranno essere visitate sino al 22 Aprile tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18 e la mattina previo appuntamento (0182/5685216).