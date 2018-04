Albenga. Inizialmente si pensava che le cause fossero riconducibili ai lavori messi in atto nel cantiere dell’ex Ortofrutticola dalla ditta Vista Mare Srl, ma l’ipotesi sembra già essere stata accantonata e quanto avvenuto pochi giorni fa in via Patrioti assume i contorni di un mistero.

Alla fine della scorsa settimana, infatti, uno strano fenomeno si è verificato, fortunatamente senza gravi conseguenze, all’interno del porticato che costeggia l’arteria stradale, all’incrocio con via Dalmazia, all’interno del quale si trovano diverse attività commerciali e l’ingresso di un condominio.

Foto 2 di 2



All’improvviso, per cause ancora da accertare, una parte della pavimentazione, composta da piastrelle, è letteralmente esplosa e i cocci sono stati scaraventati contro la vetrina di un negozio di elettronica, il cui vetro antiproiettile è stato danneggiato (ora vi campeggia una grossa crepa). L’episodio, unito alla caduta di alcuni calcinacci dai piani superiori, ha spinto i condomini e i titolari delle attività commerciali della zona ad avvisare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il personale della polizia municipale e i vigili del fuoco di Albenga che, dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno transennato l’intero porticato, interdetto al traffico pedonale. Al momento sono gli stessi pompieri ad indagare sulle cause che hanno generato lo strano fenomeno e nei prossimi giorni saranno coadiuvati anche dai geologi.