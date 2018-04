Albenga, Ciangherotti attacca: “Da 13 giorni illuminazione pubblica accesa giorno e notte a Campochiesa”

Albenga. “Sono tredici giorni che a Campochiesa, nella strada di San Giorgio, in prossimità della scuola elementare, resta accesa notte giorno, h 24, l’illuminazione pubblica”.

La denuncia porta la firma del consigliere di Forza Italia Eraldo Ciangherotti, che ha accusato il Comune di “sprecare soldi pubblici inutilmente”.

“Nonostante le tante segnalazioni telefoniche pervenute allo sportello del cittadino e all’ufficio del sindaco, – ha proseguito il consigliere forzista, – l’amministrazione non interviene e continua a sprecare la corrente elettrica che paghiamo con le nostre tasse”.

“Possibile che l’assessore Passino da Campochiesa non sia in grado di tenere sotto controllo almeno la frazione dove abita e lavora? Eppure, si chiedono perplessi a Campochiesa tra la gente, la sua indennità di 1160 euro per la carica di assessore la incassa puntualmente ogni mese. Suvvia assessore Passino, si guadagni lo stipendio che le pagano gli albenganesi tutti e si dia da fare. Già le manifestazioni turistiche suscitano una forte delusione, almeno cerchi di fare bene il guardiano del territorio accanto a casa sua”, ha concluso Ciangherotti.