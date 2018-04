Albenga, arrestato con la droga in tasca dopo una fuga a piedi: torna libero

Albenga. E’ stato processato per direttissima questa mattina l’egiziano di 21 anni arrestato sabato scorso ad Albenga, in via Dalmazia, dai militari della guardia di finanza insieme agli agenti della polizia municipale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Il giudice ha convalidato l’arresto del giovane e lo ha rimesso in libertà con l’obbligo di firma per due volte al giorno davanti ai carabinieri di Imperia (dove il ragazzo è domiciliato). Il ventunenne era stato fermato al termine di una fuga a piedi ed era stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish e 13 grammmi di cocaina (stupefacente del quale aveva cercato di disfarsi buttandolo a terra).

Vista la richiesta di termini a difesa avanzata dal suo legale il processo è stato rinviato a giovedì quando l’imputato dovrebbe patteggiare.