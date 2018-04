Albenga, approvato il bilancio consuntivo: “I 600 mila euro di avanzo in investimenti per la città”

Albenga. Ieri sera il consiglio comunale di Albenga ha approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2017.

Due risultati ritenuti di particolare rilievo dall’amministrazione del sindaco Cangiano: la regolarità contabile e un avanzo di amministrazione di circa 600 mila euro.

Afferma il primo cittadino: “Si tratta sicuramente di un risultato positivo che dimostra come vi sia stata un’attenta gestione grazie allo scrupoloso lavoro svolto dall’assessore al bilancio Paola Allaria insieme agli uffici. Ora potremo utilizzare tale importo per fondamentali interventi per la città, compreso il rifacimento definitivo della impermeabilizzazione delle scuole elementari di via degli Orti ed un piano di asfaltature riguardanti alcune strade sia del centro cittadino che delle frazioni. Riuscire a fare questi interventi è motivo di soddisfazione soprattutto in un periodo storico dove le casse dei comuni sono purtroppo carenti di risorse”.

Per quanto riguarda invece la scelta di realizzare un’area cani, l’amministrazione comunale ha deciso che prima di intraprendere questa scelta e imporre una determinata zona fosse opportuno un confronto con gli abitanti della frazione di Leca, in modo da verificarne le esigenze e le istanze. E’ stato dato atto che l’attuale amministrazione ha realizzato l’area cani di viale VIII marzo. La mozione presentata è stata quindi in tal senso emendata.