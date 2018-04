Albenga, aperta la gara per l’affidamento di una spiaggia libera attrezzata e annessa area verde di proprietà comunale

Albenga. Il Comune di Albenga ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il bando di gara relativo all’affidamento di una spiaggia libera attrezzature con annessa area verde di proprietà comunale. Il tratto di arenile, denominato Sla n.5, è situato a Vadino, tra la concessione in capo alla Lega Navale, a ponente, e l’asservito al campeggio Europa, a levante.

“L’amministrazione comunale, – si legge nel bando di gara, – intende attribuire a suddetta Sla una particolare vocazione tematica, orientata ad iniziative e servizi rivolti alle famiglie, all’infanzia, ai giovani, agli animali domestici, nonché una particolare attenzione ad iniziative per agevolare ed ampliare la fruizione delle spiagge e del mare da parte delle persone disabili”.

Il vincitore della gara acquisirà la disponibilità del tratto di arenile per svolgervi l’attività di “Spiaggia libera attrezzata” per le tre stagioni balneari riferite agli anni 2018-2019-2020 (l’affidamento scadrà il 31 dicembre 2020). Ma non solo.

Il Comune mette a disposizione del gestore anche l’area verde retrostante la Sla per attività connesse alla gestione della spiaggia, per eventuale ricovero natanti e per eventuali aree di sosta autoveicoli ad uso esclusivo degli ospiti della spiaggia. Area che il gestore dovrà sistemare e mantenere pulita a propria cura e spesa per tutta la durata del contratto. Internamente all’area verde sono presenti manufatti e un fabbricato, che il gestore dovrà opportunamente rendere inaccessibile mediante l’installazione di idonea recinzione.

La gestione della Sla sarà affidata ad una impresa in forma singola o associata iscritta alla Cciaa (o ad analogo registro d’altro Stato europeo). Le proposte pervenute saranno valutate da una commissione giudicatrice, presieduta dal dirigente dell’ufficio demanio marittimo.

La domanda di partecipazione dovrà essere contenuta in un plico sigillato, all’esterno del quale dovrà essere riportata la dicitura “Proposta per la gestione della struttura della Sla n.5”. I plichi contenenti la domanda di partecipazione e relativi allegati dovranno pervenire presso il Comune di Albenga entro il 3 maggio, a mezzogiorno.

Di seguito il bando di gara integrale, disponibile anche sull’albo pretorio online e sul sito internet istituzionale del Comune di Albenga.