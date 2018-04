Albenga. Al via una raccolta fondi per realizzazione bagno per disabili e camerini al teatro Ambra di Albenga. A tal fine è stato aperto un conto corrente dedicato e le prime donazioni sono già arrivate, da parte di Mauro e Franco Zunino, che hanno invitato i loro concittadini a sostenere l’iniziativa.

“I fratelli Mauro G. e Franco M. Zunino, – si legge nella missiva inviata dallo Studio Zunino alla Teatro Ingaunia, che gestisce il teatro albenganese, – desiderano promuovere e partecipare alla raccolta fondi finalizzata all’adeguamento dell’immobile teatro Ambra di Albenga alle normative e comodità minime per degnamente accogliere i personaggi dello spettacolo, cultura, associazioni e sport che nel tempo si avvicenderanno sul palco, come già in passato”.

“I fratelli Zunino intendono con ciò anche onorare la memoria del loro nonno materno, Arnaldo deAgostini, impresario cinematografico e teatrale che nell’immediato dopoguerra sviluppò nel territorio genovese l’arrivo e la notorietà di generazioni di artisti teatrali, cantanti, compagnie di spettacolo. Il contributo che è offerto assomma a mille euro”.

Un’iniziativa accolta con grande soddisfazione dal direttore del teatro Ambra Mario Mesiano, che ha dichiarato: “Abbiamo accolto con molto entusiasmo la sensibilità dimostrata da Franco e Mauro Zunino nei confronti del nostro teatro cittadino, che sta cercando fondi per la realizzazione dei servizi per diversamente abili ed i camerini per gli artisti, è una cosa che ci fa ben sperare in una risposta della cittadinanza. Sono settant’anni che si cerca di realizzare questi lavori per migliorare la struttura, abbiamo già i progetti approvati e la scia firmata, manca solo il via ai lavori che inizieranno a metà giugno e per questo confidiamo nel sostegno di chi vorrà partecipare a questo grande progetto. Ringrazio personalmente la famiglia Zunino per la dimostrazione d’interesse” .

“Ricordiamo che la proprietà interverrà solo in parte sui costi della realizzazione lavori a fronte di una spesa di 35mila euro (+ Iva). L’associazione culturale Teatro Ingaunia già intervenne a suo tempo nel salvataggio del teatro Ambra, esortandolo dalla chiusura definitiva con un rilevante impegno economico, oggi, non potendo far fronte ad un ulteriore spesa, chiede il sostegno dei cittadini, delle varie associazioni che utilizzano il Teatro, degli Imprenditori e di tutti quelli che hanno a cuore le sorti dell’Ambra”, ha concluso Mesiano.

Domani sera, inoltre, alle 21, proprio al teatro Ambra, si svolgerà una serata, aperta a tutti, con ospiti d’eccezione che hanno sposato la causa.

“Questi lavori, – hanno aggiunto dalla Teatro Ingaunia, – rappresentano una crescita, senza dubbio positiva, che richiede all’associazione degli sforzi ulteriori rispetto a quelli, enormi, che già si stanno facendo. Si sta quindi cercando il sostegno della cittadinanza che condivida la realizzazione di un sogno. Ogni singolo contributo di qualsiasi importo può essere un grande aiuto ed un riconoscimento degli sforzi che un gruppo di volonterosi sta facendo e sarà accolto con grande entusiasmo ed apprezzamento. Ringraziamo tutti dell’attenzione e invitiamo chi volesse aderire alla raccolta fondi a versare il contributo sul seguente IBAN: IT 83 K 05584 49250 0000 0001 0794”.