Alassio X Noi sceglie i candidati della propria lista, De Michelis: “Questa è democrazia autentica”

Alassio. Saranno individuati il prossimo 2 maggio i candidati di “Alassio X Noi” che prenderanno parte alle elezioni amministrative di giugno. In quella data l’assemblea sarà chiamata a votare e scegliere i propri rappresentanti, che andranno a comporre della lista civica.

“Mentre la caccia al candidato continua a imperversare fra le vie della città – afferma il candidato sindaco Aldo De Michelis – la nostra lista è prossima a essere ultimata. Con 10 giorni di anticipo potremo presentarla agli elettori chiamati a scegliere la nuova amministrazione alassina, ricordando che il massimo consentito dalla legge per un Comune come il nostro è pari a 16, per cui tanto maggiori saranno coloro pronti a proporsi quanto più ampia sarà la selezione”.

“Questa lista nasce dalla base ed è orizzontale e democratica perché tutti hanno le stesse chances e non dipendono dalla volontà o dalle promesse di un capo solo al comando. Chiunque può proporsi nel ruolo che desidera e questo mi permetterà di comporre la giunta migliore, senza rimpianto alcuno nei confronti di quella precedente. Ad oggi abbiamo raccolto 17 candidature e ci auguriamo entro il 30 aprile di riceverne altre. Intorno a noi sta crescendo una grande attesa e speranza e sono convinto che questa tornata elettorale riserverà grandi sorprese e qualche doccia fredda.”

Chiunque desideri partecipare a questa giornata di democrazia può diventare membro entro e non oltre il 30 aprile. Per farlo basta sottoscrivere lo statuto passando presso la Gelateria Perlecò in via Torino 46 o scrivendo a alassioxnoi@gmail.com. Le votazioni si svolgeranno mercoledì 2 maggio dalle 9.30 alle 17.30 presso la Gelateria Perlecò.

“Ad Alassio c’è una sola lista civica realmente diversa dalle altre ed è Alassio X Noi” conclude De Michelis.