“Alassio volta pagina” pronto a presentare il proprio candidato sindaco

Alassio. Si terrà giovedì 26 aprile alle 21 nella sala Roberto Baldassarre della biblioteca civica di Alassio la presentazione del candidato che rappresenterà il gruppo “Alassio volta pagina” alle elezioni amministrative del prossimo giugno.

“In questi mesi il nostro gruppo ha discusso e definito un documento in cui si evidenziano le esigenze, i problemi e la direzione verso cui orientare lo sviluppo della nostra città – spiegano dal gruppo – L’elaborazione è il frutto finale dei molti incontri organizzati con le più diverse realtà del tessuto sociale che, a volte in modo quasi invisibile, costituiscono la trama su cui si regge Alassio. Sarà questa la base programmatica che presenteremo al giudizio dei cittadini il prossimo 10 giugno, confrontandoci con le altre proposte”.

“Il cambiamento che vogliamo rappresentare ‘voltando pagina’ rispetto alle amministrazioni che ci hanno governato nell’ultimo quarto di secolo si è andato definendo in modo sempre più preciso man mano che si succedevano gli incontri. Il gruppo iniziale si è arricchito di persone diverse per estrazione sociale, ambito culturale e professionale, età e punti di vista e si è cementato attorno all’idea di riuscire a mutare il sistema di potere che, sedimentatosi da più di venti anni, è ormai diventato cieco e sordo rispetto alle reali e sempre più pressanti istanze cittadine”.

“Il gruppo di ‘Alassio volta pagina’ è così diventato un soggetto politico plurale e unito che ha trasformato la diversità dei punti di vista dei suoi componenti in forza. Purtroppo non si è potuto allargare ad altri questa esperienza, perché abbiamo trovato chi ha anteposto la propria persona rispetto ad un progetto comune di cambiamento vero, fatto di rinnovamento, competenza e idee, un epilogo non del tutto inatteso, ma che non ci ha fatto comunque piacere. Oggi, però, abbiamo di fronte questa sfida che ci stimola: la potremo affrontare con una lista realmente civica, che non dovrà rendere conto a nessuno se non agli alassini”.