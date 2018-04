Alassio, un’altalena per disabili donata dai Lions e dai Leo

Alassio. Un’altalena per disabili in arrivo ad Alassio, donata alla città dai Lions e dal Leo Club Alassio Baia del Sole, da installare all’interno di un’area giochi per bambini.

“La prima in città, una rivoluzione culturale fortemente voluta dal Lions e Leo Club Alassio Baia del Sole, che si sono fatti promotori dell’iniziativa – spiegano dal club alassino – Nella richiesta al Comune di Alassio, prontamente recepita e autorizzata, è stata evidenziata la necessità di dare attuazione alla convenzione dei diritti dell’infanzia, rendendo utilizzabili le aree giochi, indistintamente, a tutti i bambini”.

L’inaugurazione della nuova altalena, alla quale saranno numerose autorità, è prevista per venerdì 20 aprile alle 11 in piazza Stalla, presieduta dal sindaco di Alassio Enzo Canepa e dal presidente del Lions Club Alassio Franco Puricelli. La cerimonia, oltre ai saluti istituzionali, prevede il taglio del nastro e la successiva benedizione. La cittadinanza è invitata a partecipare.