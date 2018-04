Alassio. Ha creato non pochi disagi al traffico il tentativo di inversione messo in atto oggi da un massiccio tir in viaggio lungo la via Aurelia ad Alassio.

L’episodio si è verificato intorno alle 17.30 di questo pomeriggio in corrispondenza dello spartitraffico tra via Robutti e la via Aurelia, proprio davanti alla stazione ferroviaria. Il mezzo, proveniente da levante, ha tentato di fare inversione e tornare indietro proprio sfruttando il “rondò”.

di 7 Galleria fotografica Camion incastrato sull'Aurelia ad Alassio









Nello sterzare, però, il conducente ha preso la curva troppo larga ed il tir è rimasto dunque bloccato perpendicolarmente alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale alassina, che hanno fornito il loro supporto mentre il camionista ed un suo collega hanno rimesso in carreggiata il mezzo pesante.