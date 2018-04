Alassio SunTrail, il primo trail sulle colline alassine

Alassio. Per gli appassionati la stagione del trail running sta ripartendo. La Riviera ligure di Ponente è ansiosa di dare il via al primo Alassio SunTrail, novità assoluta della stagione 2018.

Lo start è fissato per domenica 15 aprile nella Baia del Sole di Alassio: due tracciati inediti per i runners più esigenti e un weekend di tutto divertimento all’insegna dello sport per accompagnatori e amici grazie all’Alassio SportFest, giunto alla sua terza edizione. La parola d’ordine è una sola: sport outdoor!

L’Alassio SunTrail punta sul connubio mare e collina per garantire il giusto livello di sfida a tutti: la sabbia della spiaggia di Alassio sarà un banco di prova per le gambe di tutti, prima che il gruppo si divida tra gli specialisti del vertical, che si cimenteranno sui 750 metri di dislivello positivo concentrati in 14 chilometri del Trofeo Città di Alassio, e quanti danno il meglio su lungo e affronteranno i 22 chilometri (1.200 metri di dislivello positivo) del Trofeo Alassio SunTrail.

La partenza nella centralissima piazza Partigiani domenica 15 aprile: alle ore 9,30 scatteranno gli iscritti al Trofeo Alassio SunTrail, la gara lunga, seguiti alle 10,30 dai concorrenti della corta, il Trofeo Città di Alassio.

Oltre alle consuete categorie, Seniores e Veterani, l’Alassio SunTrail propone, per la sola gara lunga, l’innovativa formula della gara a coppie, un modo originale per condividere l’esperienza del trail.

Partecipare è semplice e fino a questa sera l’iscrizione è scontata sul sito di Italia Crono Network.

Il costo di iscrizione al Trofeo Alassio SunTrail è 30 euro oggi e 35 euro da domani al giorno della gara; per il Trofeo Città di Alassio è 18 euro oggi e 22 euro da domani al giorno della gara. Per chi si iscriverà sul posto in extremis non si assicura il pacco gara. Quest’ultimo si potrà ritirare presso l’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica del Comune di Alassio in via Mazzini 68.