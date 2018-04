Alassio, problema tecnico in piscina: attività sospese temporaneamente

Alassio Agg. ore 16.37: Dopo il guasto di questa mattina, ora l’impianto è tornato a funzionare a pieno regime, al momento senza inconvenienti. Dopo la temporanea chiusura la piscina comunale è quindi nuovamente aperta.

– A seguito di problematiche tecniche verificatesi nelle ultime ore al sistema di riscaldamento della piscina comunale, la società Gesco e il Comune di Alassio hanno assunto la decisione di sospendere tutte le attività della piscina in attesa della risoluzione del guasto.

Le attività di scuola nuoto, corsi per la terza età e fitness saranno sospese a partire dalle 16: il personale GESCO ha già provveduto a informare gli iscritti.

L’intervento dei tecnici è previsto nel pomeriggio, al fine di approfondire le cause dell’imprevisto e per provvedere al ripristino in tempi brevi.