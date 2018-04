Alassio, presentazione ufficiale per il progetto di riqualificazione dell’ex Mattatoio

Alassio. Domani sera, alle 21, nel salone della chiesa di San Giovanni in via Neghelli ad Alassio, si terrà la presentazione al pubblico del progetto di riqualificazione dell’area ex Mattatoio. L’iniziativa porta la firma del del Comune di Alassio, in collaborazione con l’associazione “U Massatoiu”.

“È un’opera di importanza fondamentale per il quartiere della Fenarina e per tutta la Città di Alassio, – ha affermato il sindaco Enzo Canepa. – Abbiamo lavorato a lungo, condividendo il progetto in ogni sua fase con l’associazione ‘U Massatoiu’, che ringraziamo per il costante impegno profuso, grazie al quale si è potuto raggiungere questo storico traguardo, atteso da tempo dalla cittadinanza e dal territorio e che ha richiesto uno sforzo economico notevole per il bilancio comunale”.

Ad eseguire i lavori sarà la ditta piemontese Edilvetta srl. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio di edilizia sociale in località Poggio Fiorito (i cui alloggi saranno messi in affitto a disposizione di persone in difficoltà economica), con piano terra e quattro piani (due alloggi per ciascun piano), copertura piana con panelli solari e locale tecnico. A questo si aggiungerà una coibentazione a cappotto in lana di roccia.

Inoltre, la ditta si occuperà anche del restauro conservativo e della riqualificazione di altri due edifici, situati nel quartiere Fenarina, in via Pian del Moro (denominati A e B e sottoposti a vincolo monumentale), facenti parte del complesso ex Mattatoio. In questo caso i lavori prevedono recupero e restauro delle facciate, la realizzazione di una struttura intelaiata in carpenteria metallica a sostegno della copertura con struttura in legno e manto di copertura in lamiera grecata di alluminio.

Il totale dell’opera che verrà realizzata sarà di 2,2 milioni di euro (di cui 500mila euro a carico di ente comunale e Regione Liguria per progettazione, carotaggi ed altro). Si tratta però solo del primo step di un progetto molto più ampio, che prevedrà anche la realizzazione di un parco giochi per bambini.