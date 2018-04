Alassio 2018, ufficiale: Loretta Zavaroni candidato sindaco di una lista civica

Alassio. E’ ufficiale: Loretta Zavaroni, medico alassino, sarà il candidato sindaco della “Lista Civica Alassio 365”. La Zavaroni, quindi, dopo gli abboccamenti con scarso esito tentati da Melgrati e dopo le prove di intesa, fallite, con “Alassio Volta Pagina”, ha sciolto le ultime riserve presentando la sua candidatura in vista delle elezioni amministrative.

“Siamo tutti molto determinati, abbiamo sensibilità ed esperienze anche diverse ma assolutamente compatibili. Ciascuno di noi ha la propria storia e le proprie idee. Nello stesso tempo, nessuno di noi ha tessere o è soggetto a condizionamenti da parte di partiti o movimenti politici ma non per questo siamo o saremo ostili a collaborazioni serie, indipendentemente dal loro colore. Nel gruppo, inoltre, convivono nella maniera più serena e concreta persone che rappresentano il rinnovamento con altre che apportano un altrettanto importante contributo di esperienza” affermano dalla lista civica.

“Stiamo lavorando con un obiettivo semplice e chiaro: proporre una squadra che rappresenti i cittadini 365 giorni all’anno, costantemente – Alassio 365. Con sempre lo stesso impegno e lo stesso senso di responsabilità. Guardiamo avanti e oltre. Con energia, con un atteggiamo positivo e con la giusta dose di entusiasmo vogliamo contribuire, insieme a tutti i cittadini, al necessario cambio di passo di cui la città ha fortemente bisogno”.

“Abbiamo chiesto a Loretta Zavaroni di candidarsi per il ruolo di sindaco e siamo felici ed orgogliosi che abbia accettato. Riteniamo che nessuno meglio di Loretta sia in grado di interpretare il ruolo nella maniera che vogliamo: un sindaco di tutti, un sindaco in città, non sopra la città. Il primo cittadino che la città merita. Una persona che con la sua professione di medico, con il suo lungo impegno in ambito sociale e con i ruoli amministrativi che ha già ricoperto in passato, ha ampiamente dimostrato di saper essere in ogni momento al fianco degli alassini”.

“A partire dalle prossime settimane presenteremo i candidati ed il nostro programma intorno al quale discuteremo fino al 10 giugno” conclude la lista a sostegno di Loretta Zavaroni.

Tuttavia le indiscrezioni sulla squadra della Zavaroni vedono in campo Martino Schivo, definito dai più “uomo forte della corrente renziana” del Pd alassino. Ma non solo: sembra certo il coinvolgimento di Claudio Sivalli (ex direttore dell’hotel Spiaggia di Alassio), dell’avvocato Marco Bertolino, del giovane Roberto Barbero (da sempre figura cardine della Festa dei Colori di Alassio) e dell’albergatore Giuseppe Vena. Tra le quote rosa della lista: Chicca Ienca (ex assessore alla cultura della giunta Avogadro) e gli avvocati Diana Berardi (area Pd) e Marta La Guardia (ex lista Avogadro).