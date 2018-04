Alassio 2018: salta la trattativa tra Zavaroni, Olivieri e “Alassio Volta Pagina”

Alassio. E’ saltata la trattativa per la “fusione” del gruppo di Loretta Zavaroni, del gruppo di “Progetto Alassio” di Piera Olivieri e Giacomo Nattero e il gruppo di “Alassio Volta Pagina” all’interno di un’unica lista. Ad annunciarlo, in una nota, è la stessa “Alassio Volta Pagina”.

“Al tavolo della trattativa, iniziata dalla metà di marzo e che si si è svolta con incontri bilaterali e a tre, il nostro gruppo aveva messo a disposizione comune il lavoro fatto fino ad allora. In particolare la bozza del programma, i tantissimi spunti raccolti tramite gli ‘ascolti’ con le associazioni, le scuole, le parrocchie, le categorie, i cittadini attivi sul territorio (oltre 40 incontri fino ad ora che coinvolgono direttamente e indirettamente più di 3000 persone) e le persone del nostro gruppo che si sono dette disponibili per la formazione di una lista che si ponga a servizio della città, con due possibili candidati sindaci individuati nelle persone di Caterina Maggi e Giovanni Parascosso”.

“Per raggiungere l’obiettivo avevamo ritirato le nostre candidature a sindaco per individuare un candidato condiviso tra i tre gruppi, rivendicando per il gruppo ‘Alassio Volta pagina’ pari dignità. Anche questa proposta non è stata accettata. Il nostro gruppo oggi ne prende atto e ne trarrà le debite conclusioni”.