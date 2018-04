Alassio 2018, gelo della Olivieri con la Zavaroni: “Non sarò nella sua lista”

Alassio. Dopo giorni di trattative frenetiche e incontri è arrivata la rottura definitiva tra il candidato sindaco di “Alassio 365” Loretta Zavaroni e Piera Olivieri, capogruppo in Consiglio comunale di “Progetto Alassio”. La scelta della Zavaroni di giocare d’anticipo e lanciare la sua lista non sarebbe andata giù all’attuale esponente della minoranza consiliare, che ad ora sembra fuori dai giochi della politica alassina in vista del voto di giugno. “Non c’è stata possibilità di trovare alcun accordo, ha lanciato una sua lista che di civico ha ben poco, per dirla tutta…” ha affermato Piera Olivieri.

Salta, quindi, una possibile alleanza, non senza polemiche in quanto la stessa Zavaroni sarebbe rimasta contrariata dalla decisione della Oliveri, certa di arrivare ad un accordo. La diretta interessata ad ora non vuole parlare ufficialmente di nomi e di componenti della lista: “Il nostro progetto rimane aperto a tutti…” ha ribadito Loretta Zavaroni. “Nei prossimi giorni presenteremo tutti i candidati e il nostro programma per la città”.

Dal canto suo la Olivieri ha confermato la sua attuale fase di stand by, con la possibilità ormai concreta di non far parte di nessuna delle liste in corsa per il rinnovo dell’amministrazione comunale. “Tante liste e candidati sindaci per Alassio mi pare una follia, la situazione è alquanto complessa e ingarbugliata…” ha sottolineato. Pare esclusa anche un possibile ingresso nella lista di centrodestra del sindaco Enzo Canepa, nonostante i corteggiamenti degli ultimi giorni: “Questa è una possibilità che non accadrà mai” ha detto, rimarcando la sua ferma opposizione all’azione della maggioranza e della giunta Canepa in questo ultimo mandato amministrativo.

“Guardando alla situazione attuale posso affermare che ad oggi difficilmente sarò candidata alle prossime elezioni comunali di Alassio, tuttavia mai dire mai…” ha concluso Olivieri, facendo intendere un possibile apparentamento in extremis con qualche altra lista in campo (esclude quelle di Canepa, Melgrati e Zavaroni).