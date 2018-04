Alassio 2018, Gelmini e Toti in prima linea a sostegno della candidatura di Enzo Canepa

Alassio. Iniziativa di Forza Italia in vista delle elezioni amministrative, con l’importante appuntamento nella città del Muretto. E i big di Forza Italia scendono in campo per sostenere la candidatura di Enzo Canepa a sindaco di Alassio, con il primo cittadino che ha lanciato la sua sfida per un secondo mandato con una lista di centrodestra.

Venerdì 27 aprile, alle 15.00, al Ristorante El Galeon di Piazza Beniscelli saranno presenti l’Onorevole Maria Stella Gelmini, Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, e il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, in visita alla Città del Muretto per un evento a sostegno della ricandidatura a Sindaco di Alassio di Enzo Canepa.

Assieme a loro saranno presenti parlamentari, assessori e consiglieri regionali oltre a molti amministratori locali e dirigenti di partito. Forza Italia si mobilita per un appuntamento elettorale non certo semplice e che vedrà la presenza della lista dell’ex sindaco Marco Melgrati.