Alassio 2018, Avogadro si smarca: “Nessun coinvolgimento con la Zavaroni”

Alassio. “In relazione alle notizie di stampa, apparse in questi giorni, in cui si fantastica di una mia presunta regia occulta dietro la candidatura di Loretta Zavaroni intendo precisare quanto segue. Non esiste, allo stato dei fatti, alcun mio coinvolgimento nell’operazione elettorale che Loretta Zavaroni sta portando avanti, con la quale, tra l’altro, non ho mai avuto recentemente nessun incontro”.

Queste le parole dell’ex sindaco Roberto Avogadro, tirato in ballo nella campagna elettorale alassina, ormai entrata nel vivo in vista del voto del 10 giugno.

Avogadro ha voluto chiarire la sua attuale posizione, sgombrando il campo da indiscrezioni e rumors: “Sto guardando alle attuali vicende alassine da spettatore, più o meno interessato, o amici in tutti gli schieramenti che probabilmente si affronteranno tra poco più di un mese, Canepa, Melgrati, De Michelis e Zavaroni… Con tutti ho condiviso percorsi sportivi, umani, politici e con tutti ho ottimi rapporti” spiega l’ex sindaco alassino.

“Chi afferma di una mia regia occulta non mi conosce affatto, a differenza di altri personaggi che affollano il sottobosco politico alassino e non solo, io ci ho sempre messo la faccia e se ritenessi che fosse opportuno, e utile per la Città, lo farei anche in questa occasione” conclude Avogadro.