Al via l’intervento di asfaltatura sulla Bastia-Cenesi: possibili disagi al traffico

Albenga. Prenderà il via giovedì 26 aprile l’intervento di asfaltatura e messa in sicurezza della strada Bastia Cenesi. “Si tratta di un intervento molto atteso – spiega il vice sindaco, assessore ai lavori pubblici Riccardo Tomatis – in quanto le buche che insistono sull’asfalto hanno generato problematiche notevoli agli automobilisti”.

“I lavori inizieranno giovedì 26 e saranno completati nell’arco della giornata, pertanto informo i cittadini che il tratto di strada interessato sarà chiuso per i lavori di rifacimento del manto stradale che prevedono la scarifica e asfaltatura nei tratti e nei punti dove ci sono le principali buche che creano maggiori problematiche alla viabilità” prosegue il vice sindaco.

“È intenzione dell’amministrazione arrivare in un tempo successivo a realizzare un intervento definitivo di allargamento e rifacimento di tutta l’arteria, ora però è necessario almeno intervenire per garantire la sicurezza, sistemando in modo definitivo, non con riempimenti con asfalto a caldo, ma con il rifacimento del manto stradale. Con l’avanzo del bilancio e le somme che riusciremo a reperire abbiamo la volontà come amministrazione di arrivare ad un piano intensivo di asfaltatura sia in città che nelle frazioni intervenendo soprattutto nei punti più critici” aggiunge Tomatis.

“Grazie al fatto che come Amministrazione siamo riusciti ad ottenere, mediante un’oculata attenzione al bilancio un risparmio e accantonato somme da destinare alle asfaltature, fa si che a differenza di altri comuni, che invece non riescono ad intervenire (perché i problemi degli asfalti sono generali) a programmare questi interventi di asfaltatura, e questo rappresenta sicuramente un fattore molto positivo” conclude Tomatis.