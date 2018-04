Aggredì i carabinieri durante il blitz nelle ex colonie di Ceriale: patteggia

Ceriale. Otto mesi di reclusione senza la sospensione condizionale della pena. E’ la condanna inflitta questa mattina a El Mustapha Ankafi, il quarantaseienne marocchino arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale durante il blitz dei carabinieri all’interno dell’ex colonia Arnaldo di Ceriale.

Secondo l’accusa il nordafricano aveva minacciato e si era scagliato contro i militari che lo volevano identificare (una ricostruzione che l’imputato in aula aveva contestato cercando di sminuire il suo atteggiamento aggressivo). Il giudice aveva poi convalidato il suo arresto e gli aveva imposto un divieto di dimora in provincia di Savona visto che lo straniero soltanto nel febbraio scorso era già stato condannato per un episodio di spaccio (leggi qui).

Vista la richiesta di termini a difesa del suo legale, il processo era stato rinviato a questa mattina per definire il rito alternativo.