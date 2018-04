Altare. Torna l’appuntamento annuale con l’antica “Fiera di Primavera”, quest’anno anticipata all’ultima domenica di aprile nel centro del paese: l’evento, per l’edizione 2018, raggiunge l’importante traguardo dei 100 anni, un secolo di storia per la tradizionale manifestazione altarese.

Insieme alle tradizionali bancarelle di generi vari, torneranno protagonisti, seppur solo come contorno negli appositi spazi, Piazza Consolato e via Paleologo, gli antiquari ed artigiani che hanno caratterizzato la fiera negli ultimi tre anni. La giornata proporrà anche l’occasione per una visita al museo dell’arte vetraria aperto dalle ore 10,00 e le fornaci accese dalle ore 14,00 con i maestri Altaresi al lavoro.

Grazie alla collaborazione della varie associazioni, che hanno curato insieme all’amministrazione l’organizzazione sarà possibile anche degustare prodotti tipici della nostra tradizione.

L’edizione di quest’anno sarà arricchita dalla presentazione del libro sulla storia della pubblica assistenza Croce Bianca Altarese.

La fiera di Primavera è anche la giornata dei bambini che potranno trovare animazione e gofiabili.