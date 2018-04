Ad Altare una serata di sensibilizzazione sulla figura femminile

Altare. “Non solo le parole lasciano il segno”: è questo il titolo dell’evento organizzato dalla Consulta giovanile e il Comune di Altare insieme alle sezioni di Savona di Adgi, Fidapa Bpw Italy e Ids Gymnasium in programma domani sera, 24 aprile, alle ore 20.45 nell’ex asilo Bertolotti.

Il tema centrale è quello di valorizzare e riconoscere la donna come patrimonio della società evidenziando i progetti in corso, utili non solo a formare ma ad agire in caso di bisogno.

La serata si svilupperà con un incontro-dibattito tra relatori e pubblico presente, con spunti offerti dalla sala allestita, teatro di una mostra con raffigurazioni di vario genere e sagome stilizzate.