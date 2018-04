Ad Albenga un incontro con il pedagogista Daniele Novara

Albenga. “L’equivoco del dialogo con i figli”. E’ il titolo dell’incontro organizzato per mercoledì 2 maggio 2018 all’Auditorium San Carlo, alle ore 20,30, dalla Scuola Genitori di Albenga e che sarà condotto dal pedagogista Daniele Novara, direttore del CPP Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione del conflitto di Piacenza.

“A volte avere l’attenzione dei propri figli sembra un’ardua impresa, sia per i genitori dei più piccoli alle prese con mille domande e con regole da far rispettare, sia con chi a a che fare con gli adolescenti che spesso provocano e rispondono a tono. Imparare a comunicare è fondamentale e non è semplicemente parlare con loro: è una scambio utile che serve a stabilire legami profondi, senza essere invadenti e soffocanti. E ad essere comprensibili e chiari, senza essere rigidi o troppo confidenziali” dicono gli organizzatori.

L’incontro sarà introdotto dall’assessore ai servizi sociali del Comune di Albenga Simona Vespo e dal presidente dell’Associazione “Immaginafamiglie” Monica Maggi. La partecipazione all’evento, completamente gratuita, è dedicata a genitori, educatori e insegnanti.

La serata inaugura il progetto triennale “We family! & Scuola Genitori” organizzato dall’Associazione “immaginafamiglie” con il contributo e il patrocinio del Comune di Albenga Assessorato ai Servizi Sociali ed in collaborazione con Scuola Genitori del CPP Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione del conflitto – Piacenza Diretto da Daniele Novara.

Il progetto, che partirà dal 2 maggio, si svilupperà su tre anni in sinergia con il programma annuale dell’Associazione Immaginafamiglie e prevederà incontri gratuiti e attività di consulenza in convenzione con il Comune: “SCUOLA GENITORI INCONTRI PUBBLICI con n° 4 incontri frontali in forma di incontro pubblico in collaborazione con CPP; WE FAMILY! PROGETTO GRUPPO GENITORI con n° 13 incontri tematici presso IMMAGINAFAMIGLIE per massimo 25 genitori ad incontro condotti da professionisti dell’Associazione; Apertura di uno SPORTELLO DI CONSULENZA PEDAGOGICA presso IMMAGINAFAMIGLIE in convenzione con il Comune di Albenga”.