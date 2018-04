Ad Alassio nasce Artender, la nuova galleria d’arte di fronte al mare

Alassio. Si è tenuta oggi l’inaugurazione di Artender, il nuovo spazio espositivo situato di fronte al mare, in passeggiata Cadorna numero 53 ad Alassio.

Un progetto ideato e promosso da Alessandro Scarpati, geologo, da sempre grande appassionato di arte. “Un interesse personale che si concretizza in un progetto espositivo – dichiara il professionista – Artender vuole configurarsi come uno spazio in cui realizzare eventi culturali, musicali, letterari: un luogo in cui gli appassionati come me possano trovare occasioni di confronto e dibattito. E’ un nuovo percorso, una nuova sfida, un gruppo di professionisti entusiasti pronti a mettersi sotto i riflettori”.

L’inaugurazione è stata accompagnata dal vernissage dell’esposizione personale “Cromostorie” dell’artista Monica Cecchin, che propone al pubblico opere dalle delicate sfumature emozionali. Per l’occasione è stato predisposto un catalogo, curato nella grafica da Claudia Biolchi, contenente un testo critico di Francesca Bogliolo.

Ad accompagnare l’evento, la musica di Ma Nu dj set e Angelo “De Angelo” Parpaglione, live sax & flutes. Per l’occasione, è stato possibile anche gustare un nuovo cocktail creato ad hoc per l’evento, l’esclusivo “Artender”.