Toirano. Si è svolta domenica 15 aprile al palazzetto dello sport Cogoleto la seconda prova del campionato regionale di acrogym.

Anche in questa prova piazzamenti a podio in ogni categoria cui hanno preso parte per le ragazze del Toirano, che saranno impegnate a Sassuolo, per la finale nazionale Uisp, dall’1 al 3 giugno.

di 16 Galleria fotografica Acrogym: le ragazze dell'ASD Toirano in gara a Cogoleto









Di seguito i risultati ottenuti dalle ginnaste del Toirano.

Quartetto punti 9

3° posto

Lanfranco Sabrina, Guidotti Alice, Sola Ilenia, Gallan Matilde

Duo 3ª categoria

1° posto

Lanfranco Sabrina, Gallan Matilde

2° posto

Guidotti Alice, Shllegaj Greta

Trio 2ª categoria

3° posto

Sola Ilenia, Bertin Sofia, Gallan Serena

Duo 2ª categoria

2° posto

Bertin Sofia, Lopreiato Giulia

Trio 1ª categoria

3° posto

Petto Silvia, Costanzo Chiara, Racca Alice

Drio 1ª categoria

3° posto

Costanzo Chiara, Racca Alice

Duo Miniprima

2° posto

Bissi Mara, Santini Ilaria

Rassegna

Trio secondo livello

2° posto

Piacentino Marika, Schiesaro Gaia, Rega Celeste

3° posto

Pollione Serena, Morelli Sofia, Ferrigno Giada

Duo secondo livello

2° posto

Piacentino Marika, Rega Celeste

3° posto

Saglibene Rebecca, Saglibene Agnese

Trio primo livello

3° posto

Raimondi Anna, Elmeguid Yasmine, Guglielmi Emma