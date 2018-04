Accorpamenti e tagli, De Vincenzi (Pd): “Santa Corona cannibalizzato, danno per pazienti e servizi”

Pietra Ligure. Nuovo attacco in Consiglio regionale di Luigi De Vincenzi contro il depotenziamento dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. “Prosegue la “cannibalizzazione” del Santa Corona nel silenzio più assordante. A conferma del definitivo depotenziamento dell’Urologia è stato spostato da Pietra Ligure a Savona il laser a olmio (strumento indispensabile per importanti procedure urologiche). E la sottrazione continua. È infatti prevista – anzi è uno degli obiettivi di budget dell’Asl 2 – la centralizzazione di Anatomia patologica con sede unica a Savona, (attualmente è un’unica struttura complessa con due sedi su Pietra e sul capoluogo di provincia), con il necessario ampliamento dei locali savonesi e senza prendere minimamente in considerazione la possibilità di realizzare una sede unica proprio a Pietra Ligure, in spazi già esistenti e adeguati (fuori dalle sedi attuali)” sottolinea l’esponente Dem, vice presidente del Consiglio regionale.

“Questa situazione comporterà parecchi problemi, con il trasferimento di provette e referti da un posto all’altro e priverà l’ospedale Santa Corona di un servizio così importante e determinante per l’attività chirurgica. L’imminente spostamento di Anatomia patologica a Savona arriva dopo il trasferimento a Savona della Breast Unit e si aggiunge a tagli e risparmi che l’assessore Viale sta facendo sulla pelle dei malati del ponente ligure e soprattutto del Santa Corona”.

E il consigliere De Vincenzi aggiunge: “Come ho sempre fatto, continuerò a denunciare ciò che sta avvenendo al presidio sanitario di Pietra Ligure: un ospedale nato come un’eccellenza e oggi vittima di decisioni intollerabili, alchimie contabili e risparmi all’osso, con totale noncuranze di un territorio e delle sue comunità”.

“È inaccettabile continuare ad accorpare servizi e spostare apparecchiature con il risultato di obbligare i pazienti a trasferirsi da un ospedale all’altro. Ho perso il conto delle interrogazioni, delle mozioni e delle interpellanze che ho presentato in Consiglio regionale in quasi 3 anni, così come sono state tantissime le non riposte o le risposte piccate dell’assessore Viale”.

“La Regione dica chiaramente cosa vuol fare del Santa Corona, invece di sottrarre pezzo per pezzo reparti e macchinari a questo ospedale, nella speranza che nessuno se ne accorga. E anche su questo ho depositato un’interpellanza, in cui chiedo quali siano stati i criteri valutativi che abbiano portato a spostare l’Anatomia patologica da Pietra Ligure a Savona” conclude De Vincenzi.