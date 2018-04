Accordo Inail-Itis: gli studenti diventano docenti di valutazione dei rischi e prevenzione

Savona. Firmato il 28 marzo il protocollo d’intesa tra l’Inail Direzione Territoriale di Savona e l’Istituto “Ferraris Pancaldo” di Savona: cooperazione tra le istituzioni pubbliche che, convengono che la promozione e la tutela della sicurezza e salute negli ambienti di vita, studio e lavoro debba essere innanzitutto un’attività non solo educativa, ma anche preventiva e indirizzata prioritariamente nei confronti dei giovani di ora, cittadini e lavoratori di domani.

In particolare, prosegue per il terzo anno consecutivo il progetto “Take it easy”, un pacchetto formativo dinamico ed interattivo rilasciato da Inail Direzione Centrale Prevenzione, dedicato agli studenti degli istituti secondari, inerente le tematiche della salute e sicurezza negli ambienti di vita e lavoro.

La novità di quest’anno: gli alunni, debitamente formati, diventano docenti dei propri compagni. Alcuni ragazzi delle classi terze si occuperanno di fare formazione sulla valutazione dei rischi, sui dispositivi di prevenzione e protezione e sull’ergonomia. L’accordo persegue la realizzazione d’iniziative rivolte alla scuola, per la prima volta, anche nella zona dell’imperiese.