Accoltellamento ad Albenga, uomo in gravi condizioni al Santa Corona

Agg. ore 9.30: L’uomo ha riportato una ferita alla coscia, ed è al momento ricoverato in Chirurgia all’ospedale Santa Corona. Le sue condizioni fortunatamente sono stabili.

Albenga. Una lite degenerata in aggressione: è ancora tutto da chiarire l’episodio avvenuto questa sera nella frazione di Lusignano ad Albenga, intorno alle ore 23:00. Un uomo è stato accoltellato all’inguine, pare sulle scale di un edificio, al termine di una furibonda lite con un amico. Quest’ultimo, dopo le parole, gli insulti e le spinte, ha preso un coltello colpendo il rivale, per poi darsi alla fuga.

I carabinieri stanno ancora svolgendo gli accertamenti del caso, sono in corso i rilievi e le indagini sull’accaduto. Restano ancora da chiarire i motivi della lite, il responsabile dell’aggressione è stato identificato e fermato: ora si trova nella caserma di Albenga, la sua posizione è al vaglio dei militari.

Il ferito è stato soccorso dal personale della Croce Rossa albenganese e dall’automedica del 118: dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ha perso molto sangue e le sue condizioni sono giudicate gravi dai sanitari, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Anche dalla sua testimonianza i carabinieri sperano di far luce sull’accoltellamento avvenuto a Lusignano.