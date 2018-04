Abusi edilizi a Ceriale, il legale della società costruttrice: “Interventi in corso per sanare le irregolarità”

Ceriale. “Sono in corso gli interventi e le opere necessarie per sanare ogni irregolarità e l’impresa costruttrice che rappresento sta collaborando appieno con il Comune di Ceriale e con la stessa Procura della Repubblica in merito all’indagine in questione”. A parlare è l’avvocato Andrea Carminati, che precisa sull’inchiesta per abusi edilizi nel cantiere di ristrutturazione di una palazzina in pieno centro a Ceriale, in viale della Libertà, bloccato dall’Autorità Giudiziaria con un provvedimento di sospensione dei lavori e un appartamento ancora sotto sequestro. L’atto era stato notificato dagli agenti della polizia municipale il 14 febbraio scorso.

E il legale della Oikos Costruzioni precisa: “La vicenda nasce da personali dissapori con un privato che ha predisposto, per evidente astio, numerosi esposti presso tutti i possibili organi competenti. In particolare, la querela è già stata oggetto, a distanza di due settimane dalla presentazione, di richiesta di archiviazione”.

“La società collabora attivamente con il Comune e la competente Procura, ed a tal fine la società sta già realizzando le opere richieste dall’Ufficio Tecnico cerialese per la sistemazione delle irregolarità urbanistiche riscontrate”.

“La polizia sta già elaborando le prescrizioni atte alla sistemazione prevista per legge dell’illecito ambientale riscontrato, che riguarda il rinvenimento di materiale di risulta, in gergo “getto”, sotto il pavimento dell’alloggio finito al centro degli accertamenti” aggiunge ancora il legale della Oikos.

“La società da me assistita vanta una solida reputazione commerciale per aver eseguito decine di interventi edilizi: solo nel Comune di Ceriale è presente e sta curando la realizzazione di quattro cantieri, mentre altri si prospettano in progettazione entro tempi brevissimi. In particolare, due nel centro storico, proprio a ridosso di quello interessato dall’indagine, uno sulla via Aurelia ed un altro sulla passeggiata cerialese”.

“Tutti i clienti-acquirenti nutrono grandissima stima e fiducia nell’operato dell’impresa e nel completamento dell’intervento edilizio da parte della società che ha di recente aperto anche un ufficio nella città cerialese” conclude l’avvocato Carminati.