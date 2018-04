Vado Ligure. L’Amatori Savona rispetta il pronostico, chiude 2 a 0 la serie con il Villaggio Sport ed accede alle semifinali del campionato di Serie C femminile.

Le ragazze del presidente Mazzieri fanno il compitino e con due prestazioni incolori riescono ad ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Ma andiamo con ordine.

Gara uno si è giocata nell’ormai lontano 7 aprile, con l’Amatori che si presenta con le assenze di Demattei e Dagliano. A guidare la banda di under rimangono solo Gatto e Lanari. Alle assenze conclamate si aggiunge la defezione in corso di Poggio, che accusa un lieve malore e viene precauzionalmente trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

Il clima di fatto diventa irreale e la gara si trascina lentamente con la squadra locale che non spinge sull’acceleratore ed il Villaggio non ha la forza di impensierire le biancorosse. In sostanza la gara si trasforma in un gigantesco garbage time che di certo non allieta la visione allo sparuto pubblico presente al geodetico di Vado.

Il tabellino di gara uno:

Amatori Pallacanestro Savona – Villaggio Sport 90-36

(Parziali: 23-3; 52-13; 69-26)

Amatori Pallacanestro Savona: Gatto 14, Pollero 2, Ellena 8, Mata 2, Lanari 22, Franchello 19, Cambiaso 12, Zappatore 11, Poggio 2, Dagliano, Demattei, Raineri. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna.

Villaggio Sport: Vaccaro 5, Primavori 1, Celano 5, Parodi 14, Dematteo 5, Devoto 5, Bruzzone 1. All. Canepa.

Arbitri: Kulyk e Merlino (Savona).

Gara due si gioca a distanza di undici giorni a Cogorno. Lo spartito della sfida di fatto non cambia. La squadra vadese, ancora largamente rimaneggiata, affronta la partita con la testa a gara tre del campionato Under 18 femminile. Lo spettacolo sicuramente non ci guadagna e le biancorosse portano a casa la gara senza troppi patemi con una prestazione che ha tutto meno che della pallacanestro. Il risultato: Villaggio Sport 38 Amatori Pallacanestro Savona 81.

Ora sarà necessario recuperare i vari pezzi persi e riuscire ad allenarsi con continuità (cosa non facile per il susseguirsi degli impegni dell’Under 18) per poter affrontare al meglio la semifinale con Marola che ha battuto con lo stesso score di 2 a 0 l’Auxilium Genova al termine di due sfide altamente equilibrate.

Gara uno si giocherà al geodetico sabato 28 aprile alle ore 19,15 e sarà necessaria un’Amatori diversa da quella vista nella doppia sfida con il Villaggio per poter ambire a disputare la finale regionale che darà diritto, in caso di vittoria, all’accesso al campionato di Serie B.

L’altra semifinale vedrà di fronte Audax San Terenzo e Aurora Basket Chiavari, vittoriose per 2 a 0 rispettivamente su Blue Ponente Basket e Sidus Life & Basket Genova.