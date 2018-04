Il 25 aprile: tanti gli appuntamenti a Savona e provincia con il coinvolgimento delle realtà ARCI

Provincia. La Festa della Liberazione, che segnò la sconfitta del nazifascismo e avviò l’Italia verso la proclamazione della Repubblica, cade quest’anno in una situazione europea e internazionale particolarmente difficile.

Riprendono vigore nazionalismi, xenofobia, formazioni e movimenti politici che si rifanno apertamente al nazifascismo.

Si moltiplicano le violenze razziste, con episodi come quelli recenti di Macerata o di Firenze.

Intanto nel nostro continente si rialzano muri e si costruiscono barriere, in una difesa delle ‘piccole patrie’ che può portare all’implosione dell’Unione Europea. Non pensiamo che il fascismo sia alle porte nelle forme e nella simbologia novecentesca, ma che sarebbe pericolosissimo sottovalutarne la penetrazione nella nostra società, spesso con la copertura di partiti che siedono in Parlamento.

Intanto, a livello mondiale, continuano sanguinosi conflitti regionali come quello in Siria, che dura ormai da sette anni e che ha provocato centinaia di migliaia di vittime civili e milioni di rifugiati. E come non pensare al conflitto israelo-palestinese, dove, proprio in questi giorni, durante le manifestazioni per la Giornata del Ritorno, sono morti dieci palestinesi e ci sono stati più di mille feriti, colpiti dai cecchini israeliani.

Martedì 24 aprile dalle ore 18:30

Ricordi della Liberazione

Stasera, martedì 24 aprile, a partire dalle 18:30 e prima della tradizionale fiaccolata, la SMS Contadini ed Operai “La Rocca” organizza nella propria sede sociale di Via Alla Rocca 62 l’evento “Ricordi della Liberazione”, in collaborazione con i Comitati Provinciali ARCI e ANPI.

Un aperitivo accompagnerà le testimonianze sulla Resistenza Savonese da parte di don Nicola Lorini e Giuseppe Novaro. L’aperitivo è ad offerta libera: quanto raccolto sarà devoluto all’ANPI provinciale per sostenere le spese della festa del 25 Aprile.

Alle 20:00, come tradizione, partirà la fiaccolata commemorativa in direzione Piazza Martiri della Libertà.

Martedì 24 aprile dalle ore 20:00

Tradizionale fiaccolata della liberazione

Tradizionale fiaccolata del 25 aprile con partenza dai vari quartieri cittadini ed arrivo in Piazza Martiri della Libertà. Organizzata dall’ANPI, dal Comitato Antifascista e della Resistenza del Comune di Savona (di cui fa attivamente parte il Comitato Provinciale ARCI Savona), dal Comune di Savona e dalle Società di Mutuo Soccorso cittadine

Mercoledì 25 aprile dalle ore 8:45

Manifestazioni del 25 aprile nel Quartiere di Legino – Savona

Mercoledì prossimo, come da tradizione, la sezione Anpi “Mario Rossello” di Legino, la SMS Fratellanza Leginese ed il Circolo ARCI Milleluci, con il patrocinio del Comune di Savona ed in collaborazione con i Comitati Provinciali ANPI e ARCI Savona, organizzano a Legino la manifestazione per celebrare i valori e gli ideali della Resistenza.

Ritrovo alle 8:45 presso la S.M.S. F. Leginese “Milleluci” di Via Chiabrera 4 per successivo corteo da piazza don Aragno fino alle Scuole del quartiere, deposizione e benedizione delle corone alle lapidi posizionate presso la Scuola primaria. Orazione commemorativa tenuta dalla capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale, Cristina Battaglia. Ritorno del corteo verso la SMS F. Leginese con conclusione della manifestazione. Sarà presente la Banda Sant’Ambrogio di Legino.

A partire dalle 12:30 Pranzo Partigiano a cura della SMS e del Circolo ARCI con il seguente menù: Fave, salame, tortino al formaggio; Lasagne al pesto al forno e penne alla puttanesca; Arrosto ripieno al prosciutto e scamorza; Mousse di ricotta con pezzi di cioccolato. Acqua e vino rosso. Contributo: € 15,00 iscritti ANPI e/o S.M.S. Leginese – € 18,00 non iscritti. Prenotazioni presso il bar sociale o telefonando al numero 019/860106. Seguirà Pomeriggio danzante con DJ Tommy (ingresso gratuito per i partecipanti al pranzo).

Mercoledì 25 aprile dalle ore 10:00

46° Coppa 25 aprile – 9° Trofeo Compagnia unica “Pippo Rebagliati”

Domani, mercoledì 25 aprile 2018, la Società di Mutuo Soccorso Macchinisti e Fuochisti XXIV Aprile, aderente ARCI Savona, in collaborazione con la sezione ANPI di Villapiana ed il patrocinio del Comune di Savona e della Provincia, organizza la 46° Coppa 25 aprile – 9° Trofeo Compagnia Unica “Pippo Rebagliati”.

Si tratta di una corsa su strada libera a tutti per le vie di Villapiana, Lavagnola e Savona Centro per un totale di 10,8 km. Per informazioni è possibile rivolgersi presso la sede sociale della SMS XXIV Aprile in Via Verdi, 14r a Savona (tel. 019/8386224) oppure al sig. Simone Anselmo al 349/7772936.

Le iscrizioni si riceveranno presso la sede sociale della SMS entro le ore 9:45 di mercoledì 25 aprile. La partenza avverrà alle ore 10:00 davanti alla stessa sede sociale.

Quota d’iscrizione euro 5,00 (cinque). Alla gara possono partecipare gli atleti FIDAL Assoluti ed Amatori in regola con il tesseramento per l’anno 2018 e tutti gli atleti liberi che siano in possesso del certificato medico secondo le vigenti normative previste per le attività sportive non agonistiche.

Mercoledì 25 aprile dalle ore 15:00

Il 25 aprile ad Alassio e Albenga: la Festa Popolare di Resistenza

Puntuale come da tradizione, MERCOLEDÌ 25 APRILE torna ad Alassio la tradizionale ed inimitabile FESTA POPOLARE DI RESISTENZA.

Per il secondo anno consecutivo, la Festa viene organizzata grazie ad un’importante collaborazione tra il Circolo ARCI Brixton di Alassio -storico organizzatore dell’evento – ed il circolo ARCI Messico & Nuvole Albenga. Quindi, preparatevi per una giornata indimenticabile piena di musica, divertimento e tanta allegria!

Intenso il programma della giornata. Si comincia alle ore 15 presso la PIAZZA DEL COMUNE DI ALASSIO.

Sul palco si esibiranno: No Man’s Land, Louasso Blues Band, Saber système

Al termine di vari spettacoli, però, l’evento non finisce! Dopo la piazza, la festa continua dalle ore 19:30 nella sede del Circolo ARCI Messico & Nuvole, in Via Piave 120 ad Albenga. La seconda parte del programma prevede l’apericena accompagnato da un super djset by Dj Botta from Eazy Skankers!

A seguire, dalle ore 22, live dei Next Station & The Atheist.

La festa continua anche dopo il live, sempre assieme a dj Botta!

Mercoledì 25 aprile dalle ore 15:00

Savona, ritorna al Priamar la festa “25 aprile R-esiste”

La festa “25 aprile R-esiste”, giunta ormai alla sua settima edizione, torna ad animare la giornata della Festa della Liberazione. L’evento, così come per gli anni precedenti, sarà caratterizzato da spettacoli, concerti, mostre e cultura, che prenderanno vita negli spazi della Fortezza del Priamar.

“Il programma della festa, che prenderà il via a partire dalle 15.00, è pensato per coinvolgere giovani, adulti e famiglie con iniziative adatte ad ognuno – spiegano dall’Anpi savonese – affinché la giornata sia sì un momento di celebrazione e di riflessione ma anche un’occasione di festa per tutta la cittadinanza. Una giornata inclusiva e partecipata che ha sempre posto al centro i valori della democrazia come comune denominatore per quella che è la festa delle donne e degli uomini liberi. Oggi come allora pensiamo sia questo lo spirito che può animare il meglio della nostra società”.

Torna ad avere largo spazio all’interno della manifestazione la parte dedicata alle mostre: “Per noi è il vero cardine dell’evento – spiegano dall’Anpi – Le mostre saranno ben 12 e saranno curate dalle varie associazioni che partecipano all’iniziativa promossa dal Comitato Provinciale ANPI Savona. Mentre il concerto serale di piazza del Maschio, che già nelle passate edizioni di ’25 Aprile R-esiste’ ha spiccato per qualità e partecipazione di pubblico, vedrà la partecipazione della band newyorkese The Toaster, insieme a Tying Tiffany, Don Antonio e ai savonesi Mr Puma e The Sunburst”.

Per tutta la giornata saranno presenti stand e gazebo di associazioni partecipanti e promotrici della festa e stand gastronomici per l’autofinanziamento della manifestazione, organizzata dal comitato provinciale Anpi Savona in collaborazione con un’importante rete di associazioni savonesi: Coop Liguria, LegaCoop, Cgil, Arci provinciale, Arci Raindogs, Arci Chapeau, Arci Sms Cantagalletto, Arci Sms Leginese, Arci Cascinagranbego, Arci SMS La Rocca, Isrec, Aned, Auser, Find The Cure, Libera, Udi, Caritas, Italia Cuba, Usei, Coordinamento Antifascista Savonese, Noi per Savona, Partito Rifondazione Comunista, Giovani Democratici, Giovani Comunisti, Laboratorio audiovisivi Buster Keaton, Fondazione 100fiori, Olive Drab.

Di seguito il programma completo della manifestazione.

Piazza del Maschio

dalle 18 alle 24

Concerti di musica dal vivo

direzione artistica del circolo ARCI Raindogs House

The Toasters

Tying Tiffany

Don Antonio

Mr Puma

The Sunburst

Durante la serata:

proiezione di un estratto di ”Arianna Szorenyi” e dell’intero documentario “Ribelli e Fuorilegge” realizzato dal Laboratorio Audiovisivi Buster Keaton (Campus Savona).

Palazzo del Commissario, Cappella

dalle 15 alle 19

Mostre e proiezioni sui temi e i valori della Resistenza a cura delle associazioni partecipanti.

Sterminio in Europa ANED

Le Donne Costituenti ANPI Savona

Buoni e giusti: azioni contro il caporalato e l’esperienza ai Campi Estate Liberi. COOP Liguria

MAMMA VADO A VIVERE IN ITALIA FIND THE CURE

68 e dintorni ISREC

Costituzione, patto di convivenza e storia del presente ISREC

Definire, Schedare, Perseguitare. L’applicazione delle leggi razziali a Savona (1938-1945) ISREC

Savona: Memoria dei luoghi e Luoghi della memoria (1850-1950) ISREC

Rievocazione storica OLIVE DRAB

Uomini o caporali? LIBERA Savona

Donne savonesi protagoniste. Dai gruppi di difesa all’UDI UDI

Repressione, daspo urbano e neofascismo COORDINAMENTO ANTIFASCISTA SAVONESE in piazza della Cittadella

Avvenimenti a Savona a seguito dell’attentato a Togliatti FONDAZIONE 100 FIORI

Piazza della Cittadella

dalle 15 alle 19

Concerti di musica dal vivo

direzione artistica Circolo ARCI Chapeau

Dust Memories

Tribù Locale

Motel Transylvania

Stand espositivi delle associazioni partecipanti:

ARCI, AUSER, FIND THE CURE, ITALIA CUBA, USEI, COORDINAMENTO ANTIFASCISTA SAVONESE, CGIL, SMS

CANTAGALLETTO, SMS LEGINESE, SMS LA ROCCA, ARCI CASCINA GRANBEGO, SINISTRA ITALIANA, GIOVANI

COMUNISTI, INYOUREYES EZINE.

Baluardo di Santa Caterina (prato)

dalle 15.30 alle 18.30

Animazione per bambini a cura della cooperativa LUDOBUS

Mercoledì 25 aprile dalle ore 16:00

Merenda partigiana

Domani 25 aprile a partire dalle ore 16 presso il circolo ARCI /S.M.S. Cantagalletto merenda partigiana a base di focaccette di patate, farinata, pizza, fave salame pecorino formaggette.