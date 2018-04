Il 25 aprile ad Alassio e Albenga: la Festa Popolare di Resistenza

Puntuale come da tradizione, MERCOLEDÌ 25 APRILE torna ad Alassio la tradizionale ed inimitabile FESTA POPOLARE DI RESISTENZA.

Per il secondo anno consecutivo, la Festa viene organizzata grazie ad un’importante collaborazione tra il Circolo ARCI Brixton di Alassio -storico organizzatore dell’evento – ed il circolo ARCI Messico & Nuvole Albenga. Quindi, preparatevi per una giornata indimenticabile piena di musica, divertimento e tanta allegria!

Intenso il programma della gironata.

Si comincia alle ore 15 presso la PIAZZA DEL COMUNE DI ALASSIO.

Sul palco si esibiranno:

– No Man’s Land

– Louasso Blues Band

– Saber système

Al termine di vari spettacoli, però, l’evento non finisce! Dopo la piazza, la festa continua dalle ore 19:30 nella sede del Circolo ARCI Messico & Nuvole, in Via Piave 120 ad Albenga. La seconda parte del programma prevede l’apericena accompagnato da un super djset by Dj Botta from Eazy Skankers!

A seguire, dalle ore 22, live dei Next Station & The Atheist.

La festa continua anche dopo il live, sempre assieme a dj Botta!