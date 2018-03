Quiliano. Domenica 18 marzo, alla SMS Aurora di Valleggia (Quiliano), dalle 18 all’una, si terrà Pre-Salonissimo, una mini maratona di tango aperta a tutti, con musiche scelte da Valerio “El Pilluelo” e dall’argentino Jorge Ramirez.

L’avvenimento, organizzato da Giovanna Di Fazi e Andrea Degani (Gioki Danza), costituisce l’ultima tappa di avvicinamento a Salonissimo, Festival internazionale di tango, imperdibile per gli appassionati, giunto, con grande successo, alla sua quarta edizione.

“Il tango è una emozione dalle tante sfaccettature. Parte del suo fascino sta nella straordinaria varietà di passi, nelle pause, nelle sue continue variazioni. I bravi ballerini creano sulla musica perchè il Tango è improvvisazione ma soprattutto ascolto ‘…non si ballano figure o passi, si balla la musica. Perché la musica è il tango!’ sosteneva Tete Rusconi, uno dei grandi vecchi milongheri di Buenos Aires, ormai scomparso, che si è esibito più volte in Liguria su invito di Giovanna e Andrea, profondi conoscitori del tango e dei suoi protagonisti. Ma ogni creazione ha alla base una solida tecnica acquisita con studio e applicazione” spiegano gli organizzatori.

“Salonissimo, che si terrà sempre a Valleggia dal 20 al 22 aprile, offre ai cultori di questa danza elegante e raffinata una occasione eccezionale per perfezionare la loro tecnica attraverso i numerosi stages tenuti da maestri di levatura mondiale. Saranno presenti infatti gli argentini, Daniel Nacucchio e Cristina Sosa, campioni del mondo 2008 di Tango Salon, ballerini straordinari che hanno studiato con autentiche leggende del tango e si esibiscono ed insegnano in tutti i continenti, Maximiliano Cristiani vincitore del Campionato Mondiale di Tango Salón 2013 e Karina Colmeiro, apprezzatissimi in tutto il mondo per la loro didattica e per l’eleganza e la fluidità che contraddistinguono il loro ballo, Julio Alvarez e Yailet Suarez, cubani, vincitori del Campionato italiano di Tango de pista 2016 e dei Campionati Metropolitani Nazionali nelle categorie tango open, milonga e vals, che portano nel tango il ritmo e la musicalità della loro terra” aggiungono da Gioki Danza.

“Per chi invece vorrà provare ed accostarsi per la prima volta al tango, sono previste, al sabato e alla domenica, due lezioni di prova libera per principianti. Per tutti, poi, il Festival offre la possibilità di assistere alle eccezionali esibizioni dei grandi artisti intervenuti, cui si uniranno Giovanna Di Fazi e Igor Casabianca, vincitori di competizioni nazionali ed internazionali. Il conto alla rovescia è iniziato: sul sito www.savonatangofestival.com/salonissimo/ è possibile contare giorni, ore e secondi che separano dal festival di cui la non stop del 18 marzo è una ghiotta anticipazione: sette ore di tango, due DJ, esposizioni di abiti e scarpe e la possibilità di cenare con un menu specialtango. Da non perdere” concludono gli organizzatori dell’evento.