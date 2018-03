Vaccarezza (FI) chiarisce: “Ad Alassio sostegno al sindaco Canepa. A Ceriale la nostra proposta è D’Acunto”

Ad Alassio e Ceriale centrodestra diviso in vista delle elezioni amministrative? A sgomberare il campo da ogni dubbio ci pensa Angelo Vaccarezza, capogruppo FI in Regione Liguria, e attore primario nelle trattative in corso per la definizione delle liste nelle due località del ponente savonese.

Dopo le notizie e indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, Vaccarezza chiarisce: “Ho letto negli ultimi giorni diverse dichiarazioni relative ad alcune situazioni in essere nel ponente savonese: un avvicendarsi di teorie fantapolitiche, rese da personaggi che di politica non hanno compreso molto, prova ne è il fatto che le cose non stanno assolutamente come sbandierato ai quattro venti da costoro. La situazione è legata in modo particolare a due comuni che andranno al voto fra pochi mesi: Alassio e Ceriale” precisa.

“Per quel che riguarda Alassio, Matteo Canciani a Pietra Ligure, ha iniziato diversi giorni fa i suoi interventi, pontificando sul nome di chi sarà il rappresentante di Forza Italia e della coalizione di centrodestra alle prossime consultazioni comunali Alassio: spiace deluderlo, ma le cose non andranno come dice lui. Il nostro unico e solo candidato è l’attuale sindaco della città. Enzo Canepa ha lavorato bene in questi anni è stato politicamente corretto nei confronti del partito, E’ stato uomo leale e perbene, ed ha il nostro appoggio incondizionato” dice Vaccarezza. “Insieme ai nostri alleati stiamo costruendo la squadra che governerà di nuovo e bene, Alassio per i prossimi cinque anni”.

“Ennio Fazio è il sindaco di Ceriale: anche lui ha fatto bene, ha lavorato con serietà e per il bene della sua città. E’ al suo secondo mandato e non potendo candidarsi nuovamente, ha trovato un successore che fosse in grado di rappresentarlo ed ha identificato in Nicolangelo D’Acunto la persona più adatta e questo è il nome che Forza Italia porterà nei prossimi giorni agli incontri con gli alleati. Spunta invece da non si sa dove, Gian Rodolfo Quilici, che sostiene di essere il candidato nientedimeno che di Lega Nord e Fratelli D’Italia: non vi è, in questa dichiarazione, nessun crisma di ufficialità” sottolinea ancora Vaccarezza.

“Io non posso certo parlare a nome degli altri partiti, che incontreremo nei prossimi giorni con l’obiettivo di convergere sul nome di D’Acunto, con i quali abbiamo sempre avuto un rapporto diretto e trasparente e non ho dubbi che anche questa volta sarà così, ma posso farlo a nome del mio partito: sono il capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria e sono il commissario cittadino proprio delle città di Alassio e Ceriale, la coalizione di centrodestra decide in totale accordo le candidature e chiunque al di fuori dei rappresentanti pretenda di farlo o si presenti come tale è destinato a fallire”.

“Come ho detto poc’anzi, anche per questa tornata elettorale le cose andranno nella stessa maniera: chi si metterà a diposizione della squadra avrà un ruolo che non necessariamente sarà quello del capitano, ma che contribuirà alla vittoria. Di contro, che vuol giocare in solitaria, vada pure a comprarsi un pallone, ad affittarsi un campo… e in bocca al lupo” conclude Vaccarezza.