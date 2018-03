Vaccarezza a Carcare per l’inaugurazione della rotonda di Vispa: “Realizzata da istituzioni coese fra loro”

Carcare. Questa mattina Angelo Vaccarezza, presidente della I commissione Affari generali, istituzionali e Bilancio ha partecipato, a Carcare, alla cerimonia in cui è stata inaugurata la rotonda della Vispa, che verrà intitolata ai Caduti di tutte le guerre del Corpo Militare degli Alpini.

“Oggi finalmente, dopo un lungo percorso, viene inaugurata questa importante infrastruttura. Mi congratulo con il sindaco, l’amico Franco Bologna – dichiara Vaccarezza – per aver deciso di intitolare quest’opera ai Caduti di tutte le guerre del Corpo Militare degli Alpini”.

Il presidente, che è intervenuto in rappresentanza dell’Assemblea legislativa della Liguria, ha ricordato l’importanza della rotonda, realizzata anche grazie ad un importante contributo della Regione Liguria (235 mila euro), che permetterà di risolvere i gravi problemi di viabilità di Carcare, legati al traffico pesante diretto alla zona industriale. “Questo progetto – spiega Vaccarezza – è stato realizzato fra mille difficoltà grazie all’impegno di istituzioni molto coese e sono sicuro che darà i suoi frutti in termini di sicurezza stradale, smaltimento del traffico e vivibilità dell’entroterra. Questa è dunque una giornata molto speciale per il nostro territorio”.

Il presidente della I Commissione ha ammirato il monumento, che è stato sistemato al centro della rotonda: “L’aquila che da oggi apre le sue ali come a voler proteggere i viaggiatori, ha un valore simbolico per i ragazzi dalla Penna Nera: è un simbolo di forza e coraggio, perché si dice che fosse l’unico tra gli animali a poter fissare il sole senza dover abbassare gli occhi e, così come l’aquila, gli ideali portati avanti dal corpo degli alpini permettono ad ognuno di loro di avere sempre lo sguardo rivolto verso il sole”.