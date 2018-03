Under 18 Eccellenza: Vado a punteggio pieno dopo la prima casalinga vincente con la Leonessa Brescia

Vado Ligure. Seconda vittoria per la Pallacanestro Vado nel girone interregionale di Under 18 Eccellenza. Il referto rosa arriva tra le mura amiche contro l’ostica Leonessa Brescia.

Partenza sprint per i liguri che piazzano il parziale con 8 punti consecutivi di Tsetserukou. La squadra lombarda stoppa subito il gioco con un time-out e presenta una zona match up di difficile lettura. Nonostante questo, i vadesi si portano avanti fino al più 11 dell’intervallo lungo.

Al rientro, la difesa a zona e le triple di Jancic e Brignolo scavano il solco, col vantaggio che arriva anche al più 18. Piccolo brivido a metà dell’ultimo quarto quando i bresciani, mai domi, si rifanno sotto arrivando sino a meno 10. Bravi, in questo caso, i ragazzi di coach Costa a non andare nel pallone e a gestire il risultato per il più 10 finale.

Prossimo appuntamento, sempre al Geodetico di Vado Ligure, giovedì 15 marzo alle ore 19,45 contro la Reyer Venezia.

Il tabellino della partita valevole per la 2ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Leonessa Brescia 72-62

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 17, Valsetti, Cito ne, Pesce, Marino ne, Lo piccolo 7, Pintus 2, Brignolo 16, Anaekwe 7, Tsetserukou 23.

Leonessa Brescia: Amadini 14, Caserta 3, Dalcó 8, Micele ne, Porta, Buttarelli ne, Veronesi 5, Bellandi 6, Thioune 17, Galic, Mensah 9.

Arbitri: Gonella e Puccini (Genova).

La classifica del girone B: Azimut Pallacanestro Vado 4; Varese, Umana Reyer Venezia, Novipiù Casale 2; College Borgomanero, Leonessa Brescia 0.