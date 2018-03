Uil Fpl, presentate le liste per le elezioni Rsu: in provincia di Savona sono 26 più quella dell’Asl

Provincia. Alla chiusura della presentazione delle liste elettorali per le Elezioni RSU del Pubblico Impiego che si terranno il 17, 18 e 19 aprile prossimo, la Uil Fpl del Ponente Ligure ha presentato 68 liste negli Enti Locali e nella Sanità Pubblica dei due territori delle provincie di Imperia e Savona.

Sono stati 195 i lavoratori che si sono candidati nei due comparti suddivisi in 138 nel Comparto Enti Locali e 76 nel Comparto Sanità Pubblica. Nel territorio della provincia di Savona oltre a quella dell’ASL 2 Savonese sono state presentate 26 liste negli Enti Locali.

Le liste contrassegnate con il simbolo della UILFPL sono presenti, oltre che nelle due ASL, nelle due Amministrazioni Provinciali, nei due Comuni Capoluogo, nella Camera di Commercio delle Riviere Liguri, nelle Aziende di Servizio alla Persona, all’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, all’ISAH di Imperia, Al Parco delle Alpi Liguri, in tutti i Comuni Costieri delle due Provincie come ad esempio Sanremo, Ventimiglia, Taggia, Bordighera, Diano Marina, Vallecrosia, Camporosso, Ospedaletti, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, San Bartolomeo al Mare, Andora, Laigueglia, Albenga, Ceriale, Borghetto S. Spirito, Loano, Finale, Pietra Ligure, Albissola, Celle Ligure, ed in numerosi Comuni dell’entroterra come ad esempio Triora, Pieve di Teco, Giustenice e Piana Crixia.

“Come Segreteria Territoriale ringraziamo i lavoratori che hanno sottoscritto la loro candidatura – commentano dalla Uil Fpl – e che con la loro fiducia nelle nostre proposte ci hanno permesso di coprire capillarmente i luoghi di lavoro pubblici più importanti dei due territori”.