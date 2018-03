Turismo, dalla Regione due bandi del valore di un milione e mezzo di euro

Regione. La giunta della Regione Liguria ha approvato due bandi per un ammontare complessivo di un milione e mezzo di euro, a favore dei Comuni aderenti al patto per il turismo finalizzati a interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico. Ad annunciarlo è il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

Il primo bando, del valore di un milione e 200 mila euro, è destinato a tutti i Comuni liguri aderenti al patto, mentre il secondo, del valore di 300 mila euro, è riservato ai Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero il cui territorio è interamente ubicato nell’entroterra, aderenti al patto, che non presentino domanda per il primo bando.

I contributi sono destinati a finanziare progetti legati allo sviluppo turistico del territorio, come ad esempio riqualificazione di aree e percorsi comunali di particolare interesse storico (culturale o ambientale) paesaggistico, riqualificazione delle passeggiate a mare e dei centri storici, ripristino o completamento di piste ciclabili e di percorsi escursionistici, manutenzione straordinaria o realizzazione di aree verdi.

“Ancora una volta, Regione Liguria è in prima fila nelle politiche di valorizzazione e promozione del suo territorio – dice Vaccarezza – si dimostra presente alle necessità non solo delle città più grandi, ma ha cura anche di quei luoghi che necessitano di particolari attenzioni per conformazione e orografia. Lavoriamo per una Liguria migliore, la strada intrapresa è quella giusta”.