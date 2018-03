Laigueglia. Si avvicina a grandi passi il venticinquesimo Trofeo Laigueglia Mtb Classic che si disputerà il prossimo fine settimana nella Baia del Sole. La classica ligure XC è ormai pronta ad accogliere gli oltre cinquecento bikers provenienti da tutta Italia e dalle vicine Francia e Svizzera.

Numerosi tra i migliori atleti del settore giovanile saranno presenti coi loro team ed è con orgoglio che gli organizzatori annunciano l’adesione nella gara Élite di ben tre atleti olimpici, Marco Aurelio Fontana (ITA-Bianchi), Andrea Tiberi (ITA-Focus) e il colombiano Jhonatan Botero Villegas (COL-KTM). Altrettanto di rilievo sarà la partecipazione nelle donne, dove ci saranno la campionessa italiana Élite Donne Serena Calvetti (ITA-KTM) ed altre talentuose bikers italiane.

Foto 2 di 2



Ulteriore perla del Trofeo Laigueglia Mountainbike Classic Ucla1991 sarà la partecipazione della Nazionale Juniores a conclusione del ritiro che svolgerà nella Baia del Sole; ciliegina sulla torta sarà la partecipazione in maglia azzurra, alla gara di casa, dell’atleta Ucla1991 Giulia Bertoni.

Ovviamente, quindi, ad osservare tutti gli atleti ci sarà il ct della Nazionale italiana Mirko Celestino. La manifestazione sarà anche onorata della presenza di due grandi donne legate alla storia del ciclismo su strada e fuoristrada, Norma Gimondi e Paola Pezzo.

Anche quest’anno non mancano i miglioramenti al collaudato anello XC, che pochi giorni fa è stato palinato in modo permanente dal Comune di Laigueglia, a conferma così, della propensione ad una ulteriore crescita dei servizi del comprensorio, verso una vocazione alla pratica della mountain bike sempre più indirizzata al cross country.

Di seguito il programma.

Sabato 17 marzo

Dalle ore 15 prove libere del percorso

Dalle ore 16 alle ore 18 verifica licenze

Ore 18,30 riunione tecnica

Domenica 18 marzo

Verifica licenze dalle ore 7,30 fino ad un’ora dalla partenza di ciascuna categoria presso il campo sportivo di Laigueglia

Esordienti-Allievi

Operazioni di partenza

Ingresso in griglia ore 8,45 categoria Esordienti maschili 1° e 2° anno; partenza ore 9

Ingresso in griglia ore 9,45 categoria Allieve femminili 1° e 2° anno; partenza ore 10

Ingresso in griglia ore 9,45 categoria Esordienti femminili 1° e 2° anno; partenza ore 10,02

Ingresso in griglia ore 10,45 categoria Allievi maschili 1°e 2° anno; partenza ore 11

Uomini Juniores e Donne Open e Juniores

Ingresso in griglia ore 12,15; partenza ore 12,30

Open e Amatori

Ingresso in griglia ore 14,15; partenza ore 14,30

Descrizione percorso. Tratto di lancio di 300 metri; anello di 3,8 chilometri nel quale si alternano tratti di single track a sterrati e passaggi tecnici.

Logistica. Ogni operazione tecnica/organizzativa del sabato 17 marzo si svolgerà presso sede UCLA1991 in piazza San Matteo a Laigueglia. Ogni operazione tecnica/organizzativa di domenica 18 marzo si svolgerà presso il campo sportivo di Laigueglia. Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni gara presso il palco delle premiazioni al campo sportivo di Laigueglia.

Docce presso il palazzetto dello sport di Laigueglia in via dei Glicini. Lavaggio bici presso il campo sportivo di Laigueglia. Parcheggio camper autorizzato a Laigueglia in via dei Glicini e piazzale San Sebastiano.

Sarà predisposta un’area team sita presso il campo sportivo di Laigueglia; si raccomanda di fare richiesta area con descrizione di targa e mezzo. L’accesso sarà autorizzato solo dopo aver ricevuto relativo pass, distribuito a Laigueglia presso il palazzetto dello sport; nessun team o camper privo del suddetto potrà accedervi.