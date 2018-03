Trofeo Città di Loano: selezionate le prime 38 squadre al via

Loano. Manca ormai poco più di un mese al via del 46° Trofeo Città di Loano che si correrà sulle strade della Riviera delle Palme domenica 15 aprile e, in vista della prima prova internazionale del calendario italiano Juniores, inizia a prendere forma il gruppo degli oltre 150 atleti che saranno chiamati ad essere protagonisti lungo i 127 chilometri in programma.

Ad oggi, in tutto, sono 39 le formazioni selezionate dallo staff del Velo Club Loano – Cicli Anselmo di cui 31 italiane e ben 8 provenienti dall’estero: Francia, Russia, Svizzera e Slovenia saranno rappresentate ai nastri di partenza della classica savonese oltre alle principali regioni italiane.

“La nostra segreteria ha svolto un enorme lavoro per selezionare le tante richieste di partecipazione che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi. Il Trofeo Città di Loano anche quest’anno sarà la prima vetrina internazionale che si correrà nel nostro Paese e tutte le squadre hanno dimostrato la volontà di ben figurare su queste strade – ha anticipato il presidente del Velo Club Loano-Cicli Anselmo, Domenico Anselmo -. Da parte nostra, grazie al sostegno delle istituzioni, degli sponsor e all’impegno dei tanti volontari che collaborano con noi, vogliamo offrire una grande accoglienza a quanti verranno a Loano per vivere una intensa giornata di sport“.

Il conto alla rovescia verso l’appuntamento del prossimo 15 aprile è ufficialmente partito: l’attesa si fa sempre più intensa sulle strade loanesi per un Trofeo Città di Loano che si annuncia ancora una volta ricco di fascino e di emozioni.

Le squadre italiane iscritte:

Energy Team

Assali Stefen Omap Gs Cadidavid

Cc Canturino 1902

Velo Esperia Petalo

Casano

Gb Junior Team

Ciclistica Trevigliese

S.C. Cene

Us Biassono

Work Service Romagnano

Team Lvf

Gs Libertas Scorzè

Team Franco Ballerini

Uc Bustese Olonia

Danieli 1914 Cycling Team

Sc Capriolo

Unione Ciclistica Giorgione

Team F.Lli Giorgi

Ciclistica Rostese Rodman

Acf Bessi Calenzano

Il Pirata Ip Zannoni Multicar Amarù

Gs Massi Supermercati

Pedale Acquese Andora

Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi

Pitti Shoes – Clicli Taddei

Gc Feralpi Monteclarense

Team Lan Service Zheroquadro

Gs Aspiratori Otelli – Vtfm – Carin – Nacanco

Rm Cycling Team Lapierre

Ciclistica Sacilese

Le squadre straniere iscritte:

Chambery Cyclisme Competition (Fra)

Lokosphinx (Rus)

Nazionale Slovenia (Slo)

Team Limousin (Fra)

Veloce Club Lugano (Sui)

Team Languedoc Roussillon (Fra)

Ljubljana As (Slo)

Team Cycliste Azureen (Fra)

Foto Riccardo Scanferla.