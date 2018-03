Treni, ripristinata la circolazione ferroviaria: si viaggia su un solo binario

Liguria. E’ stata in parte ripristinata la viabilità ferroviaria sulla linea tra Genova e Savona e tra Genova e Milano. A renderlo noto è la Regione Liguria, che alle 16.30 di oggi ha ricevuto da parte delle Ferrovie comunicazione del ripristino della circolazione su un solo binario.

Sulle linee Genova-Savona, Genova-Torino, Genova-Milano e sulla Pontremoli-La Spezia la situazione è in fase di normalizzazione dalle 16.30 circa. La linea Cuneo-Limone è tornata operativa dalle 11.30.

A causa del gelicidio, sui cavi elettrici della linea di alimentazione dei treni si sono formati in maniera ricorrente manicotti di ghiaccio che hanno impedito, nonostante l’impegno di oltre 200 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, la captazione dell’energia da parte dei treni.

Per domani mattina la protezione civile della Regione Liguria ha previsto una nuova allerta arancione nelle zone dell’entroterra: questo potrebbe comportare nuovi e ulteriori disagi per la circolazione ferroviaria. Per la giornata di domani, compatibilmente con l’evolversi della situazione meteorologica, l’offerta di trasporto regionale sarà interamente garantita.

“Si raccomanda quindi di mettersi in viaggio nelle prossime ore solo se strettamente indispensabile, per evitare disagi legati ad eventuali nuove interruzioni del servizio causate da ghiaccio o neve”, fanno sapere dalla Regione.