Tre giorni all’inizio della Viareggio Cup

Cresce l’attesa in vista dell’inizio della settantesima edizione del Torneo di Viareggio 2018. Mercoledì 7 febbraio alle 11 presso la sala di rappresentanza del Comune di Viareggio ha avuto luogo il sorteggio della fase a gironi. Come confermato dal presidente del comitato organizzatore Alessandro Palagi, le squadre che prenderanno parte a questa storica edizione saranno quaranta.

Si partirà il 12 marzo e si procederà fino alla finale del 28 marzo che assegnerà il titolo alla squadra che saprà superare tutti gli scogli che questo importante torneo presenta. Le 40 squadre partecipanti sono:

squadre italiane: Benevento, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Milan, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Ascoli, Empoli, Parma, Perugia, Pro Vercelli, Spezia, Venezia, Livorno, Lucchese, Pisa, Pontedera, Rappresentativa Serie D, Virtus Entella;

squadre straniere: Cai (Argentina), A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Bruges (Belgio), Cina Under 19 (Cina), Deportes Quindio (Colombia), Rijeka (Croazia), Pas Giannina (Grecia), Nania (Ghana), Rigas (Lettonia), Abuja (Nigeria), Garden City Panthers (Nigeria), Az Alkmaar (Olanda), Partizan Belgrado (Serbia), Euro New York (Stati Uniti), United Youth Soccer Star New York (Stati Uniti).

Durante la presentazione svoltasi nella sala Belvedere del Gran Teatro Puccini è stato ufficializzato il calendario: la Rappresentativa Serie D, inserita nel girone 1 insieme a Empoli, Virtus Entella (per motivi organizzativi, all’ultimo momento la formazione del Nacional 1950 proveniente dal Paraguay ha rinunciato e al suo posto è subentrata la squadra chiavarese). e Livorno, farà il suo debutto lunedì prossimo contro i labronici allo stadio “Armando Picchi”.

Questi gli impegni della selezione guidata da mister Augusto Gentilini (in cui non compare nessun giocatore appartenente alle società della Liguria):

Lunedì 12 marzo, ore 15 Rappresentativa Serie D – Livorno (Stadio “A.Picchi” di Livorno).

Mercoledì 14 marzo, ore 15 Empoli – Rappresentativa Serie D (Stadio “Masini” di Santa Croce sull’Arno (PI).

Sabato 17 marzo, ore 15 Virtus Entella – Rappresentativa Serie D (Comunale “Pianigiani” di Tavarnelle Val di Pesa (FI).

A leggere il giuramento di apertura sarà il ventenne attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa che prese parte all’edizione 2015 della Viareggio Cup con la maglia viola segnando una rete contro lo Spezia nel 3-0 con il quale i toscani superarono i liguri nei quarti di finale. Nel 2016, Chiesa non partecipò al torneo perché impegnato con la Nazionale Under 19.