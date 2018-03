Trasporto pubblico, Larosa (MDP-LeU): “No alla privatizzazione”

Provincia. No alla privatizzazione del servizio di trasporto pubblico a Savona. A dirlo è Federico Larosa, ex consigliere comunale della città della Torretta ed ex consigliere provinciale a Palazzo Nervi ed ora esponente di Mdp e LeU.

“Chiediamo di non nascondersi dietro la frase ‘non abbiamo i fondi necessari per mantenere l’azienda Tpl pubblica’ – dice Larosa – Le amministrazioni locali devono fare scelte politiche serie, la Provincia e il Comune di Savona, devono rimettere in discussione il futuro del trasporto pubblico locale. I lavoratori in questi anni hanno dato un contributo notevole per salvare l’azienda con grande senso di responsabilità e oggi più che mai devono essere tutelati e di conseguenza riteniamo che non sia giusto privatizzare questo servizio fondamentale”.

“La scelta di ricorrere al bando di gara solo per il bacino di Savona, unico bacino in tutta la Regione Liguria, e da noi ritenuta inopportuna e sensibilmente sbagliata, sicuramente porterà effetti negativi, un disagio a tutti gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale ma soprattutto peggiorerà le condizioni di lavoro del personale Tpl, con il rischio, concreto, di eventuali esuberi, inoltre saranno messi in discussione i servizi per i cittadini più deboli, con la diminuzione delle corse per le fasce sociali più disagiate e per i ragazzi delle scuole e un presumibile aumento dei biglietti. Sosterremo tutte le iniziative dei lavoratori di Tpl con i mezzi a nostra disposizione tramite i nostri rappresentati in Regione e il nostro Parlamentare eletto nel nostro territorio”.

A fronte di questa situazione “Mdp chiede al presidente della Provincia, Monica Giuliano (assente all’assemblea pubblica indetta da tutte le sigle sindacali) su che basi si fa da garante dei lavoratori e degli utenti per conto dei privati che sicuramente vinceranno la gara? E al sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio (assente all’assemblea pubblica indetta da tutte le sigle sindacali) chiediamo di ripensare la gestione dei parcheggi della città che potrebbe passare a Tpl per garantire introiti utili all’affidamento ‘in house’ del servizio di trasporto pubblico. E ad ambedue gli enti da loro rappresentati di convocare la Regione Liguria per chiedere una proroga per garantire il servizio e dare il tempo di costruire una proposta seria e credibile”.